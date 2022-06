„Plyn, elektřina, všecko o sto procent nahoru, což se samozřejmě odráží v cenách, které si účtujeme,“ navazuje Žaneta Zipserová z Lašské pekárny. Tu provozuje patnáctým rokem doma v Řepištích a navazuje zde na tradici předchozího majitele z přelomu tisíciletí. Hovoří o rodinném podniku s maximálně desítkou zaměstnanců.

„Obě děti jsou celiaky, takže moje pekárna je striktně bezlepková. Sortiment mám ale jako obvyklý lepkový obchod - od chleba a rohlíků, koláčů, bábovek až po slané záviny a zákusky,“ popisuje Soňa z Bezručovky. Kde je znát zdražení nejvíc? Rohlík už nestojí deset, ale dvanáct korun (a brzy čeká navyšování), chleba je za šedesát místo čtyřiapadesáti.

Lašský chleba Žanety Zipserové je pšenično-žitný, ručně zpracovaný z těsta, kvásku, mouky, vody, soli a kmínu. „Osmdesát minut kyne, asi pětatřicet se peče. To je naše stálice. Vydrží, dokud se celý nesní,“ líčí Žaneta z Lašské. Velký bochník o váze 1100 gramů vyjde na 53 korun, to je o desetikorunu více, než dříve. Mají i jiné druhy chleba, rohlíky ne.

Bezručovka - bezlepková pekárna ve Frýdku-Místku.Zdroj: Deník/Radek Luksza

„S vyprodáním produkce problém nemám, jsou sice slabší dny, ale mám svou klientelu a znám ji,“ říká Soňa Petrová z Frýdku-Místku. Personál se podle ní dá spočítat na prstech jedné ruky, objemy výroby raději nekomentuje. Místo toho upozorňuje, že se její bezlepkové pečení posouvá dále… například novinkou v podobě borůvkového koláče.

„Denně pečeme osm set až tisíc bochníků a jsou pryč. Ale, asi pět let nazpět jsme měli za den patnáct set až dva tisíce chlebů,“ tvrdí Žaneta z Řepišť. V Lašské pekárně si zakládají na ruční výrobě a možná i právě proto mají problém sehnat do provozu pracovníky ochotné rukama dělat. Živnostnice podotýká, že pekařů se ve školách příliš neučí.

„Budoucnost? Očekávám ji velkou, i když za poslední dobu kolem mne spousta podniků pokrachovala. Koronavirus, válka a drahota na naše bedra kladou nároky,“ nechává se slyšet Soňa z Bezručovky. Bezlepková pekařka si ale věří navzdory okolnostem. Proč? Kvůli originálním receptům – je jejich výhradní autorkou a má jistotu, že druhé takové nejsou!

A Žaneta z Řepišť? „Je to na vážkách. Složitá doba to je, hlavně kvůli těm rostoucím cenám energií a surovin. Do pekárny je těžké i najít zaměstnance, což je bohužel dlouhodobý trend,“ vyslovuje obavy Žaneta z Lašské. Produkci se tato malá provozovna bude každopádně snažit udržet. Něco sice prodá na místě, ale jinak rozváží do Frýdku-Místku, Ostravy i Nového Jičína.