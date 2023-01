Za čerstvým pečivem chodí obyvatelé královského města Litoměřice do své Pekárny Kohn. Ta jim ho v ulici 5. května nabízí již 22 let. „K pekařině jsem se vlastně dostal i proto, že jsem stále hledal pečivo, které by mi chutnalo. Tak jsem se rozhodl založit vlastní pekárnu a každou novinku jsem nejdříve testoval v rodině,“ říká Petr Kohn.

Na pultech zde zákazníci najdou velký výběr sladkého i slaného pečiva či více než deset druhů chleba. „Soustředíme se na kvalitu, abychom jim dopřáli co nejlepší výběr pečiva za rozumné peníze. Jsme malá rodinná pekárna, zásobujeme hlavně Litoměřice včetně školek, které ráno zavážíme pečivem naším elektroautem. Jinak věřím, že zákazníci si nás vždycky najdou,“ věří Kohn. Stabilní pětičlenná parta lidí zde spolu pracuje dlouhé roky, takže jsou prý již taková rodina.

Kvalita nade vše

Když Petr v roce 1997 hledal, co by ho s jeho paní naplňovalo, padla volba na pekárnu. Tu nejdříve rozjel na litoměřickém náměstí a teprve poté se přesunul do kouzelné uličky nedaleko centra. Vyučil se prodavačem potravinářského zboží a když postupně prolézal v rámci praxe mlýny či pekárny, bylo o jeho dalším směřování rozhodnuto.

„Když přijdete do nějakého obchůdku a uvidíte, že se tam zákazníci otáčejí a jsou spokojení, je to v pořádku. A zvláště u potravin je to důležité, i proto si zakládáme na stálé klientele. Pokud by se něco šidilo, lidé se k nám už nevrátí. Řada obchodníků totiž často prožívá ze začátku boom a do půl roku zavírají,“ nabízí svůj pohled na kvalitní podnik. Jak říká, osobně nemá rád reklamy typu pěti hvězdiček na vyhlášených webových portálech, spíše dává přednost tomu, když si lidé sami řeknou mezi sebou, jak jsou spokojení.

Pekaři se v předvánočním čase nezastaví, každý den pečou stovky vánoček.Zdroj: Deník/Karel Pech

Projevilo se to třeba při covidovém lockdownu, kdy Pekárna Kohn nabízela především seniorům objednávku a třeba i odvoz pečiva přímo domů. Ale většina z nich si raději s poděkováním přišla osobně a byla ráda za to, že si mohou i popovídat.

„Největší odměnou pro mě je, když vše v pekárně běží, jak má a zákazníci jsou spokojeni,“ říká sportovec vyznávající lyže, kola či saunu. Jediné, co ho trápí, je špatná nálada ve společnosti, kdy jsou lidé často popudliví a chybí jim tolerance.

Děti jsou v pekárně častými hosty

Letos zde před blížícími se Vánocemi napekli až 500 vánoček, a i díky jim se vůně z obchůdku linula celou ulicí. Stejně jako každý rok pekárna připravila zajímavé akce, jako je třeba pečení perníčků s předškoláky i školáky.

„Vyhovíme každé škole, která se ozve. Děti se seznámí s výrobou, osahají si těsto, vykrájené vzorky si nazdobí. Jsou krásně upatlané, ale spokojeně si pak odnesou upečené cukroví domů. Navíc si uvědomí, že třeba výroba vánočky trvá až čtyři hodiny,“ říká s úsměvem pekař.

Jednou ze specialit oblíbené pekárny je i to, že zákazník dostane každých deset minut různé teplé pečivo díky prodlouženému kynutí bez chemických přísad. Tento postup umožňuje 10 až 12 hodin neustále péct.

Konzumenti také ocení, že zde najdou pečivo nejen podle chuti, ale i podle složení připravené tak, aby odpovídalo jejich zdravotním požadavkům. Navíc se zde sází na ruční práci, což věrní návštěvníci kvitují stejně jako fakt, že suroviny jako je mouka či ovoce se snaží Pekařství Kohn nakupovat hlavně v okolí Litoměřic.

Ekologie je prioritou

Udržitelnost je pro pekárnu jednoznačnou volbou. I proto, nezávisle na růstu energií, Kohn plánuje přes zimu osadit střechu domu fotovoltaickými panely.

„I když jsme v památkové zóně blízko náměstí, máme již povolení k výstavbě solárních panelů na střechu tak, aby to nerušilo ráz centra města. Takže přes zimu bude čas to postavit a seřídit, aby nám to zhruba šest až sedm měsíců v roce pomáhalo,“ dodává pekař. Do této skládačky pak zapadá i pořízení elektroauta či pečlivé třídění odpadu