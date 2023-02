Z osmi desítek zaměstnanců je řada těch, kteří tu jsou od začátku. To vše je dílo zakladatele firmy Petra Mudry (54 let), který s výrobou českého nábytku začínal v malé truhlářské dílně.

Krátce po revoluci se Petr Mudra vydal za prací do Německa. Tam pochopil, že pokud chce uspět ve větším měřítku, je nutné od začátku své podnikání budovat jinak, než bylo v Čechách zvykem. Po návratu v roce 1992 rozjel první výrobu moderního nábytku. S manželkou měli jasnou představu, jak by firma měla fungovat, ale byly to představy nezkušených začátečníků, které se postupně měnily.

Jejich nabídka na trhu byla po desetiletích unifikované šedi dřevotřískových interiérů jako zjevení. „Snažili jsme se vyrábět typy nábytku, které na trhu nebyly, například šatní skříně s posuvnými dveřmi, a to v nových dekorech, které do té doby byly také nestandardní,“ vzpomíná Mudra.

A poptávka rychle rostla. Za pět let se z malé dílny přesunuli do větších prostor v hospodářské usedlosti v Ledcích u Plzně. V roce 1998 pak přišla na designovém veletrhu první zakázka za milion korun od nábytkového řetězce. „V té době jsem se zrovna chystal do Itálie na nákup obráběcích CNC strojů. V Česku jsem byl tehdy jeden z prvních nábytkářů, kteří jej začali používat,“ popisuje expanzi.

Stěhování a první zakázky ze zahraničí

V roce 2006 dosáhla firma stamilionového obratu a přesunula se do Chotíkova na Plzeňsku, kde sídlí dodnes.

„Brzy jsem se začal rozhlížet i po evropském trhu, k čemuž mi pomohla první velká zakázka ze zahraničí, a to od norské společnosti Kinnova. Postupně se mezi firmy, pro které jsme vyráběli nábytek, zařadily třeba Škoda Transportation, Boeing, BMW, Renault, Moser, hotelová síť Novotel, Amazon a další. Speciální interiérové vybavení jsme vytvářeli také pro právní kancelář Allen & Overy, která zastupuje britskou královskou rodinu,“ vyjmenovává Mudra.

Vybavují hotely, nemocnice, veřejné budovy, tvoří designový nábytek do bytů a kanceláří. Za třicet let existence firma Arbyd z Plzeňska pronikla na globální trhyZdroj: Deník/Jiří Macek

Loni v červnu dokončili přestavbu areálu v Chotíkově. Závod pohání solární energie z fotovoltaických panelů umístěných na ploše osm tisíc čtverečních metrů. Co výroba nespotřebuje okamžitě, to se ukládá do baterie, která slouží pro vyrovnávání nepříznivého počasí nebo výpadků energie.

„O vytápění se stará automatický kotel na spalování dřevního odpadu z výroby. Chystáme také recyklaci vody ze střešních ploch a její zpětné použití. Poté bude výrobní areál deset měsíců v roce energeticky soběstačný,“ přemítá Mudra.

Rozměrově největší domácí zakázkou Arbydu bylo vytvoření osmimetrové recepce ve tvaru diamantu pro pražskou centrálu největšího e-shopu světa. Největším jednolitým kusem nábytku vyrobeným v Arbyd byla dvanáct metrů dlouhá recepce pro nemocnici v gruzínském Tbilisi. Asi nejzajímavějším projektem bylo nábytkové vybavení pro ubytovací komplex vědců v CERNu.

Dva tisíce dílců denně

Arbyd připravuje 1300 projektů ročně a vyrábí 2000 nábytkových dílců denně, polovina zakázek je ze zahraničí.

V rámci celé firmy dbají majitelé Petr a Alena Mudrovi na dobré vztahy a rodinnou atmosféru. Čtyři pětiny zaměstnanců si třeba vybírají dovolenou ve shodném termínu. V době před covidem pořádala firma pro své pracovníky zájezdy do Turecka, Řecka či v zimě na lyže do Rakouska. Firma Arbyd v roce 2021 obdržela v kategorii středních firem ocenění Český exportér roku.