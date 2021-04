Hotová i mražená jídla od Petra Sogela. Na jeho firmě si covid vylámal zuby

Jedno je jisté. Letošní Velikonoce budou vším jiným, jen ne tradičními svátky, jak je známe. „Protože možnosti návštěv budou omezeny, lidé se možná o to více budou věnovat vaření,“ domnívá se dvaašedesatiletý trutnovský podnikatel Petr Sogel. Netají přitom, že k této činnosti má velmi blízko. Jak by také ne, když jeho firma už více než dvacet let dodává zákazníkům hotová jídla.

Petr a Adam Sogelovi | Foto: ad24.cz