Už jako malý měl k jídlu obecně vřelý vztah. Možná právě proto si už tenkrát zahrával s myšlenkou, že by někdy chtěl mít vlastní podnik. „Tehdy to ale byl hodně vzdálený sen. Sen, který se mi nakonec po dlouhých letech splnil,“ začíná své vyprávění Plzeňan Petr Svoboda, který je dnes majitelem společností GastroEvent.cz a Pomodori.cz, díky kterým si nejeden novomanželský pár užil parádní svatební hostinu a nejedna společnost profesionální catering.

Specializací cateringových služeb GastroEvent.cz je zajištění tradičních i netradičních událostí. Zajišťují firemní rauty české i světové kuchyně, vánoční party, soukromou oslavu, zahradní party ale i svatbu nebo zabijačkové hody. | Foto: se svolením Petra Svobody

Pojďme ale zpátky na začátek. Petrovi je patnáct let a nastupuje na obor pekař-cukrář. Už během učení začíná pravidelně chodit na brigády do restaurací, kde jej práce v gastronomii víc a víc pohlcuje. Teď už si je dospívající mladík stoprocentně jistý – tenhle obor je to pravé, co chce v životě dělat.

„Po škole jsem tedy nastoupil do restaurace a začal jsem se v gastronomii vzdělávat a hlavně získávat další a další zkušenosti. Trvalo dlouhých 22 let, než ke kuchařské praxi přibyla i praxe provozního restaurace, kde jsem načerpal zase nové zkušenosti s vedením podniků,“ vzpomíná Petr Svoboda.

Když se rozhodl, že si konečně splní svůj sen, psal se rok 2019. Otevřel si vlastní živnost a začal podnikat jak v cateringu, jako GastroEvent.cz, tak i v denním rozvozu jídel, kterému se věnuje jeho druhá plzeňská společnost Pomodori.cz.

„Začátky nebyly jednoduché, jak už to tak bývá, ale chtěl jsem být úspěšný a vzal jsem si ten cíl do hlavy. Ani nespočítám ty stovky nocí, které jsem vůbec nespal, abych mohl přes noc připravit na další den catering na svatbu nebo firemní raut. Prostě podle hesla: Vše musí být naprosto perfektní,“ prozrazuje pan Petr jeho životní krédo, které se stalo i jeho hlavním mottem pro podnikání.

Práce v gastronomii není rozhodně jednoduchá. Navíc je také dost časově náročná. „Za to jsem byl vždy vděčný svojí přítelkyni, že vždy stála za mnou a nikdy mi nevyčítala, že zrovna nemohu být s ní a dětmi a že často nebývám doma. Naopak mi pomáhá na rautech a se vším, co je potřeba. Je to i tím, že sama pochází ze známé plzeňské kuchařské rodiny Pavlisů, takže odmalička sama ví, jak to v gastronomii chodí,“ skládá poklonu své životní partnerce a matce jejich dvou dcer.

Kvalitní, féroví a schopní zaměstnance jsou důležitým pilířem podnikání. Své o tom ví i Petr Svoboda.Zdroj: se svolením Petra Svobody

Sotva to s úsměvem při vzpomínce na své nejbližší dořekne, ihned se nadechuje, aby vyzdvihl další důležitý pilíř každého podnikání. Tedy kvalitní, férové a schopné zaměstnance. Sen každého majitele jakékoliv firmy napříč všemi obory a vlastně i celým světem.

„Samozřejmě by člověk nic nedokázal, nemít kvalitní a skvělé zaměstnance, kteří mi pomohou kdykoliv je třeba. Právě takové velké štěstí jsem v mé cestě za snem měl – vedle skvělé rodiny mám v obou firmách i skvělé zaměstnance,“ pokračuje usměvavý čtyřicátník.

Pan Petr navíc ustál i dobu „covidovou“, která jeho obor citelně zasáhla. „Dnes jsou naše firmy úspěšné, a to i přesto, že půl roku poté, co jsme začali podnikat, přišel covid a s ním spousty omezení a následně pro z měnu velké zdražování kvůli válce na Ukrajině. Jsem moc rád, že dnes už máme spousty velkých firem, které si u nás objednávají jak denní rozvoz obědů, tak jsou nám věrni i při objednávkách cateringů pro své důležité návštěvy,“ vysvětluje.

Lidé využívají catering také na různé zahradní oslavy, třeba narozenin či významného výročí. „Hodně také spolupracujeme s obnovenými statky a mlýny, kde si nás klienti objednávají na pořádání svateb. Příprava svateb je vždy něco specifického, protože se jedná o nejdůležitější den našich klientů, a tam se chyba prostě stát nemůže. Když pak svatba skončí a od novomanželů a jejich hostů slyšíte jen samou chválu, okamžitě zapomenete na to, že už jste 40 hodin nespal a to je právě to, proč tuto práci miluju,“ uzavírá Petr Svoboda.