Studentka vymyslela prací papírky. Svým nápadem mění tradiční způsoby praní

Petra Doubková má ráda orientační běh. Na několikadenních závodech, kdy se spí v přírodě ve stanech, to však s praním použitého sportovního oblečení bývá někdy problematické. Bylo by mnohem praktičtější, pokud by existoval prací prostředek vhodný pro podobné situace. „Který by se vešel do batohu, byl lehký a skladný, nikdy a nikam by nevytekl, a hlavně – který by fungoval i při praní v ruce,“ vyjmenovává Petra Doubková své nároky. Jenže před několika lety nic podobného neexistovalo. A tak se do věci pustila sama a začala rozvíjet myšlenku tzv. ekologických pracích papírků v projektu, kterému se teď už věnuje naplno.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Mladá podnikatelka si zakládá na udržitelnosti a ekologii | Foto: se svolením Petry Doubkové