Za těch devět let, co strávila na jiném kontinentu, pracovala nejen v kanceláři, ale také jako žena v domácnosti. „Venčila jsem psy, vařila, chodila nakupovat, žehlila a také uklízela. To byly domy jako hrady. A jak krásně byly zařízené. Uklízeli jsme u poslanců nebo třeba u Mel B ze skupiny Spice Girls,“ vzpomínala s úsměvem s tím, že tam se také zrodil plán vystudovat designerskou školu. Tu také tato 35letá sympatická Brňačka úspěšně zakončila certifikátem The Professional Interior Design.

Truhlařina není jen pro muže. Eva Havlová je Holka s dílnou

Své zkušenosti uplatňuje při navrhování interiérů. Zákazníky má jak v Čechách, tak i na Moravě. „Navrhovala jsem školu, kancelář, nejčastěji ale navrhuji interiéry bytů a domů,“ přiblížila. „Při svých návrzích vycházím z osobitého stylu zákazníka, kombinuji současné trendy a zároveň praktičnost, vycházím z představ klientů tak, aby se v novém bydlení cítili skvěle,“ dodala.

V praxi to vypadá dle jejích slov tak, že si nejprve s klienty zavolá a popovídá. „Bavíme se o tom, co se jim líbí, co ne. Chci totiž svoje klienty poznat. Bez toho to nejde,“ zdůraznila. „Pak mi ukáží byt. Následně pošlou plány, když je nemají, musí si to změřit a plánek mi udělat. Mohou mi poslat všechny možné obrázky interiérů, které se jim líbí. Já jim udělám dva zcela odlišné návrhy a většinou se trefím. Pak už jen ladíme detaily podle toho, kolik chtějí investovat,“ popsala Přikrylová průběh prací.

Při samotné realizaci pracuje nejen s partnerskými truhlářskými dílnami, potkat ji můžeme také v klasických bytových řetězcích. „Radím klientům s použitím materiálů a potřebuji si ty obklady, podlahy prohlédnout a osahat. Nakonec je také pošlu do obchodu, aby se na vybraný materiál došli podívat, internet totiž zkresluje,“ uvedla.

Šetří čas, peníze i nervy

A co je v současnosti trendem? „Populární jsou dřevěné lamely nebo betonové stěrky. Hodně klientů chce bílé kuchyně v kombinaci se světlým dřevem,“ podělila se o své zkušenosti. Sem tam se dle jejích slov najde někdo, kdo popustí uzdu fantazii o trochu víc.

„Dělala jsem koupelnu ze světle zelených hexagonových obkladů. To byla krása. A nedávno za mnou přišla klientka, že by chtěla obývací pokoj v barvě černé a šedé, ve stejném duchu pak i kuchyni, na to se těším,“ nastínila Petra Přikrylová, co ji čeká.

Ledová jeskyně z křišťálu. Dílo českých sklářů rozzářilo ženevský butik Cartier

Mezi jejími klienty jsou lidé především ze střední třídy. „Mým cílem je ušetřit jim čas, peníze a nervy. Klient musí pochopit, že já jim navrhnu interiér tak, aby byl nejen hezký, ale také praktický. Musím tak myslet na spoustu věcí, představovat si interiér již několik kroků dopředu,“ dodala.

Do budoucna by se kromě interiérů chtěla věnovat i navrhování designu v pergolách nebo v prostoru posezení okolo bazénů.

„S kamarádkou bychom chtěly ještě více rozjet prodej námi zrenovovaného nábytku. Už jsem to dělala v Austrálii. Koupila jsem nějaký starý nábytek a předělala jej. To má podle mě smysl. Mým snem je navrhovat interiéry, do nichž by byl použit nábytek z recyklovaných materiálů,“ uzavřela povídání Petra Přikrylová.