„Nástroje Petrof mají charakteristický měkký, kulatý, dynamický a romantický tón. Tím se odlišujeme od konkurence, je to naše výhoda, a proto si je lidé kupují,“ říká prezidentka společnosti Petrof Zuzana Ceralová Petrofová, která zastupuje pátou generaci rodiny. Kromě její sestry Ivany, která vede Muzeum Petrof a Petrof Pianosalon Praha, je ve vedení podniku i její dcera a zeť.

Hradecký výrobce klavírů a pianin Petrof patří k nejstarším a nejvyhlášenějším tuzemským značkám. Aby to mohlo platit i v 21. století, musela firma překonat řadu obtížíZdroj: Deník/Stanislav Ďoubal

„Šestá generace už tady velmi intenzivně pracuje. Dcera vystudovala zahraniční obchod a je u nás výkonnou ředitelkou a zeť je ředitel rozvoje. Myslím si, že oba mají firmě co dát. Dohromady fungujeme velice dobře,“ pochvaluje si prezidentka Petrofu, který má zhruba 170 zaměstnanců.

Společnost sídlí na okraji čtvrti Moravské Předměstí a Malšovice při hlavním tahu z města směrem na Brno od roku 1874, kdy Antonín Petrof zakoupil zájezdní hostinec Na Brně a kovárnu. Nadaný truhlář odešel v roce 1857 do Vídně, aby se stal stavitelem klavírů. První hradecký kousek vyrobil v roce 1864 a tradice mohla začít.

V současnosti jsou v areálu firmy menší objekty pro dřevovýrobu, obrábění litinových rámů, lakování a další činnosti. Veškeré komponenty se však scházejí v hlavní budově stojící při ulici Na Brně, kde probíhá kompletní výroba nástrojů. Pečlivá práce na každém z nich trvá měsíce až rok a obnáší precizní sestavení zhruba 7 tisíc komponentů.

Na struny nesahat nebo zčernají

Už víme, jak se vyrábí dřevěná kostra klavíru. A co je dál? Podíváme se do strunárny. Visící struny doplňují tabulky upozorňující na to, že lidské dotyky jsou nežádoucí. Pot na ně působí agresívně a důležité součásti nástrojů záhy tmavnou. Materiál na ocelové struny se dováží z Německa na cívkách a v dílně se potom rovnají a upravují a v případě basových strun opřádají mědí.

„Tón v nástroji je určen délkou napnuté struny a zároveň jejím průměrem. U nejvyšších tónů mají ani ne milimetr, basové mají i šest a půl milimetru,“ ukazuje průvodkyně.

Nejdelším nástrojem Petrofu je klavír Mistral, který má 2 metry a 84 centimetrů. „Jsou tam struny navíjené mědí dlouhé zhruba 2,30 až 2,40 metru centimetrů,“ podotýká pracovník Petrofu pečlivě opřádající struny. Za směnu jich má v ruce několik set.

Následně se struny napínají na těžké litinové rámy ze slévárny v Novém Městě nad Metují, které se v Hradci Králové obrábějí a dále upravují. Na dalších pracovištích již rozpracované nástroje stále více připomínají klavíry a pianina, která tvoří většinu produkce. Sestavování komponentů musí být naprosto přesné, stejně důsledné jsou povrchové úpravy.

„Za rok jsme schopni vyrobit 1500 kusů, z toho je zhruba 10 procent klavírů. Standardní sériová výroba zahrnuje šest typů klavírů pojmenovaných podle úrovní síly větru. Od nejmenší a nejkratší Bory, která má 1,59 metru až po nejdelší Mistral. Pianina se posuzují podle výšky, rozpětí je tam od 118 centimetrů po 135 centimetrů. Jde také o šest základních velikostí, ale škála výrobků je širší a variabilnější než u klavírů,“ popisuje Ivana Hübl Jalůvková a připomíná ještě dva nástroje z prémiové řady Ant. Petrof, které jsou největší chloubou firmy. Větší z nich vznikl ke 150. výročí Petrofu v roce 2014, klavír má 2,75 metru, vývoj trval pět let a další dva roky se stavěl a testoval.

Když se proces výroby nástroje blíží ke konci, přichází na řadu testování jeho zvuku a ladění. Předtím se každý klavír dostává do takzvané vyhrávačky. V oddělené místnosti je zařízení, které samo pomocí válečků tisíckrát uhodí do každé z kláves, aby se zvuk usadil. Potřebuje k tomu 22 minut.

„Výroba pianina trvá 4 až 6 měsíců podle složitosti skříně a vybavení, které si zákazník přeje. U klavíru je to 6 až 12 měsíců. V průměru je to 9 měsíců, dokončení je tedy jako narození dítěte,“ počítá Zuzana Ceralová Petrofová.

Firma Petrof v minulosti prošla mnoha turbulencemi. Za druhé světové války vyráběla pražce a bedýnky na munici. V roce 1948 byla znárodněna a Petrofům byl na desítky let zapovězen vstup.

Hledání nových trhů

Ani porevoluční privatizace nebyla jednoduchá a velké problému přinesla i krize na americkém trhu v roce 2004, kam směřovala velká část produkce Petrofu. Když se zdálo, že jsou problémy zažehnány, dopadla na společnost opatření proti šíření koronaviru následovaná válkou na Ukrajině, rostoucí ceny energií a inflace a nyní i situace na Blízkém východě.

„Musíme hledat trhy, které fungují a jít tam, kde roste ekonomika. Operujeme v 65 teritoriích celého světa a momentálně se chystáme na cestu do Ameriky a do Indie, protože cítíme, že by tam pro nás mohla být situace příznivá. Americký trh se v současné době rozvíjí velmi dobře, pracujeme na tom od loňského roku a máme tam čím dál více zákazníků. Myslím si, že velké příležitosti jsou pro nás i v Uzbekistánu, Kazachstánu, Saúdské Arábii nebo v Dubaji,“ konstatuje prezidentka Petrofu.

Ta je hrdá i na založení Muzea Petrof v roce 2013 a Petrof Gallery o čtyři roky později. Obě instituce sídlí v areálu firmy.

„Snad by byl prapradědeček pyšný“

Nyní se již chystají novinky ke 160. výročí založení firmy v příštím roce. „Tentokrát to bude například limitovaná série pianinek s dýhou v art deco stylu. Bude jich 88 kusů, což odpovídá počtu kláves,“ usmívá se pokračovatelka rodinné tradice.

A zamýšlí se nad otázkou, co by říkali její předci: „Ráda si s nimi povídám. Když se stane něco nového, vždycky se o to s mým prapradědečkem podělím. Předpokládám, že by na nás mohli být pyšní. Na to, že firma stále existuje, že příští rok budeme slavit 160 let od jejího založení, že je v ní už šestá generace, stále inovujeme a patříme k největším v Evropě.“