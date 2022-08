Hlavním klíčem k úspěchu byl vstup hospody do programu na oživení venkovských hospod, kterému dal Plzeňský Prazdroj název Vesnice. Aktuálně je v něm zapojeno téměř 900 venkovských hospod a pivnic, jednou z nich je právě i hospoda U Šimků.

„Spolupráci s pivovarem jsme začali asi před 4 lety. Nejdřív nás podpořili s obnovou interiéru, kdy jsme koupili nové židle, pak nám místní firma udělala novou fasádu. Pokračovali jsme novými stoly a museli jsme upravit sklep, aby pivo bylo v dobrém prostředí. Díky pivovaru jsme přidali nový výčep a letos nás čeká výměna oken,“ vyjmenovává Milan Hilpert změny, které Prazdroj pomáhal financovat.

Přidala se i majitelka hospody, která nechala udělat nová vstupní vrata. Sám Milan Hilpert na své náklady zařídil novou kuchyňku. Díky všem změnám a také díky otevření nové zahrádky oslovuje hospoda nové hosty.

„Nastartovalo nám to hlavně letní prodeje a získali jsme nové štamgasty,“ říká Milan Hilpert. Zároveň v poslední době navštěvují hospodu i cyklisté poté, co dokončí svou trasu a jdou si vychutnat čepované pivo. Milan Hilpert také začal dělat akce pro větší skupiny lidí.

Očima hostů

Pomoc Prazdroje vesnickým hospodám je vždy cílená. Pivovar dokáže jednotlivým hospodským poradit, ve kterých oblastech se potřebují zlepšit, aby se jim dařilo lákat nové hosty.

„Na hospodu se snažíme dívat očima hosta. Takže díky dlouholetým zkušenostem dokážeme vytipovat, co by podnik ve prospěch zákazníků měl udělat, co zlepšit, a kde můžeme pomoci. Není to ale jen o spolufinancování fasády, nového výčepu nebo venkovního sezení. Hospodské se snažíme také inspirovat, aby spolupracovali s místními řemeslníky, kteří mohou pomoci s vymalováním nebo výrobou zahrádky. Kromě toho jim radíme, jak uspořádat různé akce, aby měli lidé další důvod k návštěvě,“ říká Petra Kubová, která má program Vesnice na starosti.

Prazdroj zahájil program Vesnice v roce 2017 a zatím do něj investoval přes 18 milionů korun. Nejvíce to bylo loni – 5,6 milionu. Za pět let se počet zapojených hospod zdesetinásobil a aktuálně pivovar pomáhá skoro 900 podnikům v obcích do 5000 obyvatel.