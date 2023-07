Od přístavku u hospody k vlastnímu provozu. Pivovar Koníček láká na lepší chuť

Když Mojmír Velký z Vojkovic na Frýdecko-Místecku v patnácti letech nastupoval do učení na sladovníka, předpokládal, že po škole nastoupí do práce v nedalekém pivovaru Radegast. A tak se také stalo. Psal se rok 2001 a on po škole nastoupil do pivovaru v Nošovicích. Jenže pak přišel rok 2006 a on se rozhodl vařit vlastní pivo. Důvodem bylo mimo jiné to, že jeho matka už několik let vedla restauraci U Koníčka, která velmi rychle získala věhlas a hosty z širokého okolí.

Vojkovice, pivovar Koníček, otevření nové budovy. | Video: Januszek Tomáš