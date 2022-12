Vyučil se sladovníkem v Plzeňském Prazdroji a později pracoval i ve Staropramenu a ve slavném pražském pivovaru U Fleků, abychom uvedli alespoň dvě pracovní zastávky. Pak následovala cestovatelská fáze jeho života – jezdil po světě takříkajíc jako nefalšovaný pivovarský misionář, šíře slávu české pivovarské školy, když pomáhal budovat malé pivovary v různých zemích, ať už to bylo Japonsko, Dánsko, Tunisko nebo Jižní Korea.

Začátky ve stodole

Až dokud v roce 2009 nezaložil pivovar vlastní. Značka? Bez delšího uvažování zvolil svoje příjmení… pivovarnický fenomén Matuška byl na světě. Jak už to bývá, začátky nebyly lehké. I když formálně byla sídlem společnosti Praha, samotný pivovar vznikl v obci Broumy.

Tam Matuškovi vlastnili vesnický domek, což bylo jediné místo, kde se myšlenka dala uskutečnit bez velkých nákladů. Navíc je tam v hloubce 80 metrů kvalitní pitná voda a obec leží blízko hlavního města. Investiční náročnost nebyla malá, za těch třináct let existence jsou to desetimiliony korun. Kapitál pocházel částečně z vlastních zdrojů, částečně z úvěrů.

Druhým do partie se brzy stal syn Adam, roč. 1989, který otcovy zkušenosti doplnil o dravost a nápaditost mládí. Zrovna před měsícem otevřel v Dejvicích první vlastní restauraci v hlavním městě, a to pod názvem Automat, s konceptem „pro pivo k výčepu, s tácem pro jídlo k pultu“.

Na podnikání Matuškových je výjimečných hned několik věcí, počínaje mimořádnou jakostí nápoje (čemuž odpovídá i cena, lahev o objemu 0,7 l pod sto korun k mání není), ale my poukažme ještě na jinou stránku – totiž na spolupráci s tuzemským obrem, Plzeňským Prazdrojem, což se každému „malému“ podnikateli jen tak nepodaří.

Nejbližší plány

Před lety se zdálo, že velké pivovary vztah k menším nenajdou a že konkurenční boj mírové tržní spolužití ani neumožní. Vývoj však šel jinou cestou. A jednou z konkrétních novinek v této spolupráci je součinnost Matuškových s Prazdrojem při vaření výročního piva My, které bude fajnšmekrům k dispozici v lednu příštího roku. Specialitu nabídne více než tisíc hospod a restaurací v ČR i SR. Tentokrát půjde o připomínku třiceti let samostatné existence obou států, takže jako symbol bude v receptu použitý český i slovenský slad.

Pro lepší představu o činnosti obou podnikatelů ještě zmiňme, že na Vánoce již tradičně připravují i speciální várky – a sice dva druhy devátenáctistupňového piva s přívlastkem „vánoční“. Kromě toho koncem roku každoročně uvádějí na trh i pivo, které dozrává v dřevěných sudech, ať už jsou po whisky nebo rumu.

A víte, jak nevelký kolektiv zaměstnanců oslavuje na konci roku dobrou ekonomickou bilanci? Přece stylově, putováním po slavných pražských pivních hospodách.

Ale zpět k podnikatelským nápadům, o které u Matuškových není nouze. V rámci popularizace pivní kultury nabízejí zájemcům například i možnost uvařit si pivo doma. Za 3200 Kč zákazník dostává veškeré nutné ingredience (slad, chmel, kvasnice…) plus detailní návod, podle kterého by měl „postup zvládnout i člověk, který pivo nikdy nevařil“. Balíček stačí na 24 lahví o objemu 0,7 l.

A co vzkazuje Adam Matuška lidem, kteří by chtěli rovněž samostatně podnikat? Toto: „Jděte do toho, ale připravte se, že úsilí bude i bolet. Svět však patří lidem, kteří se nebojí.“

Výroční pivo „My“ v lednu připomene třicet let samostatné existence ČR a SR. Stane se tak v rámci programu Plzeňského Prazdroje „Volba sládků.“