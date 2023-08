Čtyři kamarádi prodávají oblíbené deskové hry ve svém e-shopu i v kamenném obchodě Planeta Her a provozují vlastní vydavatelství. A hlavně – sami a často hrají hry a vymýšlejí nové. Umí proto doporučit řadu zajímavých her, které budou bavit dospělé i děti. Deskovky navíc přibližují ostatním také prostřednictvím videí.

Michal Široký je jedním ze čtyř spolumajitelů společnosti Rexport. Stejně jako jeho kolegové je nadšeným hráčem deskových her | Foto: se souhlasem firmy Rexport

„Nehoníme se za ambicemi. Chceme, aby nás ta práce pořád bavila. Odměnou je, když se zákazníci vracejí. Považujeme za náš úspěch to, že uživíme desetičlenný tým. Máme v Brně velkou krásnou prodejnu, o které se nám v počátcích ani nesnilo,“ tvrdí jeden ze čtveřice spolumajitelů společnosti Rexport Michal Široký.

Jejich firmu, provozující vydavatelství REXhry a kamenný obchod a e-shop Planeta Her, založili dva kamarádi, kteří se kdysi rozhodli do Česka dostat hry z Ameriky. „Objednávali hry z amerických e-shopů, chodili pro ně na celní poštu a vozili je tramvají domů do obýváku, kde byl sklad. Hry prodávali skrze založený e-shop,“ líčil Široký, jenž se do podnikání připojil v roce 2013, kdy už fungovalo i jejich vydavatelství a kamenná prodejna.

Podle něj deskoherní průmysl nabral nový dech v covidovém období. Novou mízu tehdy paradoxně chytila třeba letitá hra s názvem Pandemic. „Ta se prodávala opravdu hodně,“ poznamenal podnikatel Široký. Doplnil, že jen v Česku vyšlo loni přes tři sta nových originálních her v češtině.

Trendem jsou sólové hry

A jaký je současný trend? „Jsou to hry, které lze hrát sólo, bez spoluhráče. Hitem je například novinka, hra s názvem Vzdor. Je o partyzánském odboji a je vytvořena pro jednoho hráče,“ načrtl spolumajitel firmy s tím, že většina vydávaných her už stále častěji obsahuje i sólo mód – variantu bez spoluhráče.

Podnikatel představil i některé stálice z takzvaných kooperativních her: „V současné době je to například hra s názvem Vzestup Smrtijedů, motivovaná Harrym Potterem.“ V kooperativní hře se zapojení hráči snaží spolupracovat, nehrají proti sobě. „Je to výtečný způsob, jak například sourozence s větším věkovým rozestupem, učit spolupracovat a pomáhat si, aby nad hrou zvítězili,“ tvrdí Michal Široký.

Za dlouhodobě úspěšnou hru považuje například tu s názvem MikroMakro, kterou zvládnou už osmileté děti a která je vhodná pro rodinnou zábavu. Hráči při ní na velké černobílé mapě společně odhalují nejrůznější zločiny ve městě.

Brněnský obchod s deskovými hrami. Stojí za ním čtveřice podnikatelů, kteří nabízené hry pečlivě vybírají. Mezi nabízenými tituly jsou i hry z jejich autorské „dílny“, jako například hra pro děti Mláďata z DivukrajeZdroj: se souhlasem firmy Rexport

Období dovolených nabádá trávit čas s blízkými či kamarády v příjemném duchu. K tomu mohou přispět podle Michala Širokého některé nové hry. „Pro dospělé rádi doporučujeme kooperativní hru Velkoměsto. Vejde se do kapsy a lze ji hrát i sólo bez spoluhráče,“ upozorňuje.

Za zábavnou „party hru“ pro dospělé považuje hru Top10 či černo-humornou hru Komu zvoní tramvaj. Z her pro děti vyzdvihuje detektivní hru Kulišák, dobrodružnou hru Karak nebo hru Kroniky Avelu s pohádkovými postavami. Milovníkům přírody by doporučil hru Zelená planeta.

Z rodinných karetních her v novém hávu boduje podle Širokého hra Turboprší. V oblibě jsou podle něj i takzvané gamebooky pro různé věkové kategorie. „Naše vydavatelství vydává tyto gamebooky i v komiksové podobě. Zvláště pro děti je to zajímavý artikl,“ míní.

Mládež od 16 let a dospělé zajímají i hry typu „úniková místnost“. „Například hra Potomci lesa se řadí k vyhledávaným. Z detektivních her, při nichž je nutno využít některou z digitálních aplikací, je zajímavá hra Kroniky zločinu,“ přidává k dobru spolumajitel firmy.

Vydávají i vlastní tituly

Společnost Rexport se věnuje i vydávání vlastních her prostřednictvím svého vydavatelství.

„Dva naše tituly jsou dlouhodobě úspěšné. Jde o Divukraj – ekonomickou hru z lesního prostředí. Hráči při ní „sbírají“ různé suroviny, vyměňují je za stavby či zvířátka. Máme i verzi pro děti s názvem Mláďata z Divukraje. Dalším hitem je kooperativní karetní rodinná hra Boj o Bradavice, motivovaná Harrym Potterem. K ní jsme vydali už i dvě rozšíření,“ netajil se Michal Široký.

Zdroj: Youtube

Rexport se pyšní i autorským podílem na hře V pasti (Trapwords). Vydavatelství je i pořadatelem festivalu deskových her Deskohraní v Brně. Také letos v listopadu se na něj sjedou vydavatelé her z celé republiky.