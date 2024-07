Natalie Heinrichová je maminka dvou dětí. S plenkami se stejně jako většina žen potkala u svého prvního dítěte a její zkušenost byla více než špatná. Neustálé problémy s opruzeninami, zarudlou pokožkou, a dokonce se silnými alergickými reakcemi, ji nutily hledat jiné pleny, které by podobné starosti jejímu malému synkovi nepřinášely.

„Vyzkoušela jsem snad všechny jednorázové plenky, které v té době šly sehnat. Když se mi povedlo narazit na značku, která nepůsobila synovi kožní problém, tak tam byl zase špatný střih a plenka protékala, byl to takový boj s větrnými mlýny. Jenže já nerada prohrávám a řekla jsem si, že když nemůžu najít produkt, který by mi vyhovoval, tak si ho prostě vyrobím sama,“ začíná své vyprávění zakladatelka společnosti MonPeri Natálie Heinrichová.

Začátky podnikání byly „bláznovství“

A jak se dnes už úspěšná plzeňská podnikatelka dívá na tehdejší rozhodnutí, začít i s malým dítětem na klíně podnikat? „Bylo to bláznovství,“ říká s úsměvem paní Natálie.

„Na začátku jsem si myslela, že to bude snadné, že někam přijdu, vyberu materiál, vyladíme střih a design a bude hotovo. Jenže nebylo. Měla jsem jasnou představu o materiálech i střihu, ale nikdo se mnou nechtěl ani mluvit, natož aby se zabýval malou výrobou pro nějakou maminu z Plzně,“ ohlíží se v čase.

Následovalo dlouhé období hledání výrobních kapacit. „Když se mi povedlo najít továrnu, která by byla ochotná mi pleny vyrobit, nebyla tam vůle k jakýmkoliv změnám na produktu, které jsem požadovala. Nakonec se to povedlo, našla jsem výrobu, sehnala ten nejlepší materiál, vyladil se střih a MonPeri byly na světě, je to takové moje třetí dítě,“ pokračuje hrdá maminka.

Důraz klade na špičkové přírodní materiály

Moderní doba si postupně vyžádala i založení e-shopu. Prvními testujícími ale byly Plzeňanky. „Na začátku to byly hlavně maminky z plzeňské porodnice, kam se pleny dodávaly. Maminky je tam vyzkoušely, byly spokojené a začaly se po nich ptát. To mě přivedlo k myšlence založit e-shop. MonPeri jsou díky svému složení hypoalergenní, děti z nich nemají vyrážky ani opruzeniny, a to se rychle rozneslo mezi maminkami. Přišla poptávka rodičů, které trápil stejný problém jako mě u syna, tedy alergické reakce a neustálé hledání plen, které to dělat nebudou,“ říká podnikatelka.

Pak se prý přidala také vlna takzvaně zelených rodičů. To jsou ti, kterým záleží kromě štěstí dětí i na životním prostředí, a tak od produktů žádají co nejmenší zátěž pro přírodu. MonPeri navíc znamená ve volném překladu „Moje víla“ a myšlenka je taková, že je to víla, která ví, co je pro děti nejlepší.

Od začátku navíc paní Natálie klade velký důraz na špičkové přírodní materiály. Celulóza se vyrábí ze dřeva s certifikací FSC. To zaručí, že lesy, ze kterých pochází, jsou šetrně obhospodařované. Bělení probíhá bez použití chlóru tam kde je to možné, jsou použity bioplasty. S Top materiálem v dětských plenkách – bambusovým vláknem – navíc v ČR začala jako první firma právě MonPeri.

Plenky pro děti s nemocí motýlích křídel

„Byla jsem první, kdo u nás začal v malém vyrábět pleny, nikdo mě neznal, na schůzky jsem chodila s miminkem v náručí a scházela se v kavárnách. Přesto se MonPeri dokázaly dostat do porodnic, lékáren i na pulty obchodů,“ splnila si sen Natalie.

Snaží se podle svých slov také pomáhat tam, kde je to třeba. Loni darovala více než 2000 balení plen, které se tak dostaly třeba i do azylových domovů pro matky s dětmi, kojeneckých ústavů a také do rodin s dětmi trpícími nemocí motýlích křídel (Epydermolysis bullosa) či dětskou mozkovou obrnou.

„S organizací Debra ČR spolupracujeme již několik let, díky nim se na nás mohou rodiče malých „motýlků“ obrátit a my jim pak posíláme plenky. Je pro mě důležité vidět, že i tak moc citlivá kůže, jako mají tyto děti, snáší MonPeri plenky bez známek podráždění,“ přidává k podnikání charitativní rozměr paní Natálie.

A co by poradila někomu, kdo se zrovna chystá začít podnikat? „Je důležité dělat věci poctivě. Nezapomenout na lidský přístup a vydržet v momentech, které se nevyvíjí podle našich původních plánů. Je třeba věřit vlastním nápadům, nebát se a komunikovat se svými zákazníky, protože oni jsou ti, kteří vám dají zpětnou vazbu, přivedou na nové nápady a pomohou vylepšit to, co vám může uniknout,“ uzavírá příběh MonPeri Natalie Heinrichová.