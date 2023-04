O tom, jaká je současná situace na českém trhu piva, jsme si povídali s obchodním ředitelem Plzeňského Prazdroje Tomášem Mrázem.

Tomáš Mráz, obchodní ředitel Plzeňského Prazdroje | Foto: se svolením Tomáše Mráze

Vnímáte v současné době kvůli inflaci snížený zájem o vaše pivo?

Nižší zájem o pivo byl především během dvou covidových let, kdy byl dohromady 260 dní omezen provoz restaurací a hospod. Loňský rok pak byl naopak pozitivním nadechnutím, který nám dal jistou naději, ale na předcovidových číslech ještě nejsme, a to především u prodejů čepovaného piva.

Zajímají lidi spíše levnější produkty? Jaké jsou trendy?

Nedá se říct, že by inflace zahýbala se spotřebitelskými trendy, ty jsou v posledních letech stejné. Stále roste zájem o ležáky a prémiová piva. Nesouvisí to ale nutně s vyšší stupňovitostí, lidé se přiklánějí k plné chuti piv, oceňují také výraznou hořkost. A významně roste zájem o nealkoholická piva včetně ochucených nealkoholických radlerů. Birell loni rostl nejvíce ze všech našich značek, a to o 21 procent. Dávno to už není jen nealko pití pro řidiče.

Komu je tedy tento produkt určen?

Dospělí spotřebitelé si ho dopřávají při aktivním životě, na kole, na lyžích, ale čím dál víc taky jako čepovanou alternativu v hospodě při posezení s přáteli. To potvrzují i prodeje čepovaného Birellu, které byly loni o čtyřicet procent lepší než v roce 2021.

Od zeleného po zakouřené. Pivovary jsou na Velikonoce připraveny

Jak reagujete na současnou situaci?

Poslední více než dekádu pozorujeme postupný přesun lidí od čepovaného piva k tomu balenému. Proto se snažíme podporovat hospody, aby se jim hosté vraceli.

Může současný stav trhu ovlivnit plány společnosti pro blízkou budoucnost?

Máme dlouhodobou obchodní strategii, ale zároveň jsme si během covidu vyzkoušeli, že dokážeme flexibilně reagovat i na nečekané události. Proto věříme, že dokážeme překlenout i současné období a dosahovat našich dlouhodobých cílů – nabízet spotřebitelům skvělá piva a další nápoje, pečovat o zaměstnance a snižovat dopad našeho podnikání na životní prostředí.