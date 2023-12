V lednu to budou už dva roky, kdy na gastronomickou scénu v západních Čechách vstoupila nová firma s neotřelým a přitažlivým sortimentem a s názvem Bistro – Obecní pekárna Rokycany. Šestičlennému rodinnému týmu šéfuje Jana Štillipová, kterou místní znají spíš ještě jako Klukavou. Stále usměvavou vedoucí potkávají hosté pravidelně přímo v provozovně nacházející se v budově bývalého kina, kam kdysi mířili milovníci stříbrného plátna.

Co vedlo paní Janu a její nejbližší k realizaci nápadu otevřít v pro podnikatele náročné době „pocovidové“ vlastní podnik?

„Je to splněný sen. Inspirací a impulzem bylo fungování jedné farmy v severních Čechách se zaměřením na chléb a pečivo podle staročeské receptury. To mi doslova učarovalo a zažehlo to ve mně plamínek touhy mít svoje pekařské království,“ začíná vyprávění paní Štillipová.

Jedním dechem ale dodává, že od myšlenky k realizaci nebylo na růžích ustláno. „Jednoduché to rozhodně nebylo. Čekala nás nutná úprava prostor, rozjezd pekárny a s dramaticky se zvyšujícím počtem zákazníků rozšíření sortimentu. To už tedy bylo příjemnější,“ usmívá se.

S otevírací dobou od sedmi ráno do tří odpoledne prý není přes týden moc času vydechnout.

„Každý podnikatel to jistě zná, obzvlášť v tomto oboru. Kombinace pekárny a bistra je vážně takřka nepřetržitý osmihodinový nápor. Ráno z regálů rychle mizí čerstvý chléb a pečivo, které připravujeme už od čtvrté hodiny. Opakuji, toto je ta příjemná stránka věci – naše stálá, ale i nová klientela si zvykla na vydatné snídaně. Chystáme proto vajíčka ve všech variacích, šunku, slaninu, farmářské párky, omelety, salátky a pochopitelně náš chléb s domácím žervé,“ vysvětluje Štillipová.

A kolik druhů chleba tu denně upečou? „První rok byly čtyři. Žitný kvasový, celožitný, dále kořenový, a pozitivní ohlas získal i dopekový, který si u nás zájemce pořídí a doma v troubě během patnácti minut upeče. V nabídce pak přibyl i podmáslový chléb a novinkou je také Viking, pšenično-žitný produkt se slunečnicovými či dýňovými semínky,“ pokračuje paní Štillipová.

Když už jsou takhle v noci vzhůru, nezůstane jen u těsta na pečivo, ale vyrobí si tu rovnou vlastní šlehačkové koláčky, kynuté buchty a přípravu na ranní palačinky, štrúdly a makovníky.

Snídaně je sice základ dne, ale návštěvníci sem chodí i na oběd, a tak kolečko prací tady v bistru pokračuje i přípravou polévky a hlavního jídla.

„Naši hosté preferují lehčí stravu, proto zařazujeme často těstovinové saláty, salát Caesar nebo rýžové bowly v různých variantách. Rostoucí zájem je asi tím nejlepším oceněním našeho snažení,“ pochvaluje si své rozhodnutí podnikat Jana Štillipová.