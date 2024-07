Za vším hledej ženu, říká se. Platí to i o vzniku společnosti CS-Beton, která sídlí ve Velkých Žernosekách na Litoměřicku. Ve třech pobočkách má přes pět set zaměstnanců a vyrábí betonové prvky pro zahradní architekturu a dopravní infrastrukturu. Produkty firmy najdete u rodinných domků, na parkovištích nákupních center, na dálnicích i letištích po celé střední Evropě.

Eva Matějková pocházela z obchodnické rodiny. Josef Matějka (76 let) je stavební inženýr a před založením firmy pracoval v pozemním stavitelství. Takže tematicky měli manželé k oboru blízko.

„Do roku 1989 u nás nikdo zámkovou dlažbu nevyráběl, což jsme vyhodnotili jako byznys, který se bude rozvíjet. Byla to dobrá sázka a přiznávám, že za vším stála manželka, která v roce 1992 firmu založila. Já se následně stal jejím ředitelem,“ vzpomíná Josef Matějka.

V začátcích pomohli věrní zaměstnanci

„Ve složitých začátcích bylo obtížné získat úvěrové financování. Takže jsme se hrabali z té nuly sami, někdy i za cenu toho, že doslova nebylo na žití. Naštěstí jsme tu dobu překlenuli i díky výtečným věrným zaměstnancům. V roce 2002 jsme se vyhoupli z nejhoršího a byli schopni začít jednat s bankami,“ popisuje Josef Matějka.

CS-Beton je a vždy byla rodinná firma. Ve vedení společnosti jsou dnes tři jednatelé – Josef Matějka, dcera Petra Čopová (44) a syn Marek (48).

„Ve firmě pracuje i Markova manželka Veronika. Každý má přidělené kompetence a takto nám to skvěle funguje. Nevidím důvod, abychom si do vedení najímali manažera. Jsme rodinná firma a jako rodinou firmu nás vnímají i zákazníci a dodavatelé,“ přibližuje Josef Matějka filozofii firmy, kterou založila jeho manželka. Ta před 17 lety zemřela a tehdy na její počest založili Nadační fond Evy Matějkové.

Podílí se na stavbách v celé Evropě

V roce 2019 se CS-Beton rozrostl o dva nové výrobní závody v Lužci nad Vltavou a v Grygově. Tyto provozy jsou zaměřené na výrobu betonových prvků pro dopravní stavby a kanalizace. Firma má za sebou bohatou škálu zajímavých zakázek.

V současnosti se dokončuje jeden z nejvýznamnějších inženýrských projektů v Evropě – tunel Višňové na D1 na Slovensku. S délkou přes sedm kilometrů patří mezi nejdelší ve střední Evropě.

close info Zdroj: Se svolením CS_BETON zoom_in Hlavní postavy společnosti CS_denik-630 otec Josef Matějka, dcera Petra Čopová a syn Marek Matějka.

„Tento projekt následuje po našem předchozím úspěšném angažmá na tunelu Učka v Chorvatsku. Máme rozsáhlé zkušenosti s projekty na mezinárodních letištích, kde jsme se podíleli na komplexních dodávkách, a to v Rumunsku, v Praze i ve slovenském Sliači. Velký zájem o naše služby je v Maďarsku a v Polsku, pronikli jsme i na německý trh.“

U jezera udělali pro zákazníky Park inspirace

Dlouhodobě nejoblíbenějším zákaznickým produktem z prvků malé zahradní architektury, vyhledávaným pro svůj atraktivní design, je dlažba Via Tech. „Zároveň nabízíme produkty, které jsou na trhu unikátní. To jsou třeba štípané zdi, které velmi zdařile imitují přírodní kámen. V Evropě tuto výrobní linku máme jen my a jedna společnost v Německu,“ říká Josef Matějka.

Všechny produkty pro zahradu a okolí domu si mohou zájemci prohlédnout v Parku inspirace, jehož vznik Josef Matějka před lety inicioval. Malebný venkovní „showroom“ u Žernoseckého jezera prezentuje výrobky firmy použité v praxi.

„Každoročně přináší inspiraci desetitisícům návštěvníků z celé republiky. Park je nejen rozlehlou a netradiční vzorkovnou zahradních produktů, díky poloze na cyklostezce vedoucí z Litoměřic až do Drážďan se stal oblíbeným místem pro zastavení a občerstvení. Děti potěší dětské hřiště s trampolínou. Když je hezké počasí, zavítá sem za den klidně až 800 návštěvníků,“ říká o své chloubě Josef Matějka.

Do práce se těší i během dovolené

Stavebnictví je jeho celoživotní vášeň. Do práce se těší dokonce i z dovolených, které tráví cestováním po kulturních památkách. V kondici se udržuje pravidelnými pochůzkami po výrobním areálu a ve volném čase až puntičkářskou péčí o svoji zahradu.

Syna Marka odmalička fascinuje létání, pracoval i jako palubní personál: „Během této doby jsem si uvědomil, že létání je sice krásné, ale také plné výzev a kompromisů. Nakonec jsem zvolil stavebnictví a létání mi zůstalo jako koníček, při kterém si čistím hlavu od stresu a každodenních starostí.“

Jeho sestra Petra Čopová dobíjí energii při sportu. Teď, když jí děti téměř vylétly z hnízda, na něj má víc času. „Jak mohu, tak běhám, jezdím na kole nebo hraju golf.“

Prodej firmy není na pořadu dne

O prodeji firmy rodina nikdy neuvažovala. „Když přišla nabídka, zdvořile jsme ji vyslechli a pak jsme šli každý dál svou cestou. S manželkou jsme nezakládali firmu pro to, abychom ji pak předali někomu jen proto, že má peníze. Práce s betonem je řemeslo, kterému se musí rozumět. My to řemeslo děláme společně a zůstaneme u toho,“ dodává „betonový král“ Josef Matějka.