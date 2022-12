Podnikatel Jan Chalas pochází z Mostu, avšak nyní je už léta Pražan. Jak říká, do hlavního města se přesunul proto, že nabízelo přece jen více možností, jak se pracovně realizovat. Od roku 2010 se aktivně věnuje informačním technologiím, s tím, že – dle vlastních slov – zálibu našel především v datech a v hledání souvislostí, které mají vliv na běžný život.

V roce 2017 s kolegou Petrem Polákem založil společnost DataFriends (v překladě z angličtiny – přátelé dat, pozn. aut.), protože oba viděli svoji podnikatelskou budoucnost v datech. V roce 2018 se k nim přidal Dávid Tkáč.

Rozhodují moment ve společném směrování přišel o rok později, když se trojice v České kanceláři pojistitelů setkala s Petrem Jedličkou, vedoucím oddělení pojistné matematiky. „Když jsem viděl, jakou unikátní šíří dat disponuje, napadlo mě, že by bylo velice zajímavé hodnotit takové údaje koncepčně a pomocí pokročilých statistických modelů, které by vedly ke snížení nehodovosti. Tak se zrodila myšlenka Portálu nehod,“ uvádí Jan Chalas.

Jan Chalas je častým hostem odborných konferencí

V začátcích šlo hlavně o mapu nehodových míst. Bylo však nutné pečlivě zvážit, jak zjištěné informace zveřejňovat, aby opravdu pomáhaly ke snížení nehodovosti a aby se dostaly k motoristům. Zde se nabízelo využití Fondu zábrany škod, který poskytuje dotace na specifické projekty.

Vývoj portálu stál do dnešního dne asi pět milionů korun a tyto náklady kryje zmíněný fond. Náklady na údržbu a provoz pak hradí firma DataFriends. Projekt je neziskový, a protože šíře vyhodnocovaných dat je velmi zajímavá, připájejí se k němu postupně i další partneři, policie, asociace Záchranný kruh, obce, správci silniční sítě. A v roli mediálního partnera i naše redakce.

Obecný prospěch

„Analyzujeme regionální příčiny nehodovosti, vyměňujeme si data s policií, připravujeme hluboké analýzy palčivých dopravních témat: rychlosti, střetů se zvěří, agresivity,“ říká Jan Chalas.

Portál je důležitý i pro státní orgány, protože obsahuje široký soubor údajů o nehodách. Přitom nenabízí placené služby. Jeho hlavním přínosem je, že všichni zainteresovaní využívají zjištěné údaje pro obecný prospěch.

Podobné servery existují i v zahraničí, třeba ve Velké Británii a Holandsku, ale v nich se angažují hlavně ministerstva dopravy. Jako projekt soukromé firmy, která vyvíjí neziskový nástroj s veřejně prospěšným nábojem, je české řešení jedinečné.

Na otázku, co by vzkázal lidem, kteří také uvažují o vlastní podnikatelské dráze, Chalas odpovídá: „Zejména to, že ne každý nápad přinese hned miliony, ale může být vlastně mnohem hodnotnější, jelikož zachraňuje třeba životy. A pokud svojí firmu spojíte s projektem, který má společenský dopad, může se to vrátit v důvěře obchodních partnerů přetavené do komerčních příležitostí. To je velmi přínosný benefit, který by naši firmu bez možnosti vyvíjet Portál nehod minul.“