„Dítě si text pouze nepřečte, ale může s ním prostřednictvím zvídavých otázek ze sáčku dále pracovat, a tím celému sdělení nebo příběhu lépe porozumět a třeba se i naučit novým slovům. Což je, myslím, v dnešní době v souvislosti s kritickým myšlením důležité,“ vysvětluje zakladatel firmy Radim Ježek a představuje další výrobky: „Máme například koloseum, kam děti vkládají správné římské číslice přes arabské, nebo skládání naší sluneční soustavy.“

Za vznikem firmy nestojí pouze nápad, ale celý příběh. Radim Ježek k podnikání dospěl jen kvůli - nebo možná spíš díky nešťastné době, kdy ho zasáhl syndrom vyhoření. Asi osm let pracoval jako obchoďák v továrně na laboratorní přístroje v Praze. Jak sám přiznává, zaběhlý administrativní stereotyp ho časem semlel natolik, že si musel dát od života pauzu. Jako část terapie, která mu postupně pomohla vrátit se, bylo vyřezávání figurek ze dřeva. „Nejdříve šlo pouze o divadelní loutky pro moje děti,“ vzpomíná.

Středočeským Živnostníkem roku

Netrvalo ale dlouho a jeho okolí začalo o výrobky projevovat zájem. Následoval nápad začít se věnovat i dřevěným edukativním pomůckám - a Ježpodi byla na světě. Její výrobky se postupně popularizovaly na sociálních sítích a přicházely další a další objednávky.

„Už nešlo vše tvořit ručně, protože jsem trávil celé dny v dílně a nebylo v mých silách zájem uspokojit. Byla potřeba změnit technologii s tím, že jsme zůstali u dřeva a za půlmilionový úvěr jsme koupili laserovou CNC pilu. Tím se povedlo zajistit kontinuálnější výrobu. Hodně toho ale samozřejmě dále ručně dobarvujeme, opracováváme a malujeme. Takže každý ten dodělávaný kousek je pořád vlastně originál,“ říká podnikatel.

V cerhovické firmě Ježpodi se věnují edukativním pomůckám pro školy a školkyZdroj: Deník/Radek R. Kaša

To vše se událo v období před listopadem roku 2020, kdy za své podnikatelské snažení dokonce získal první místo ve finále soutěže MONETA Živnostník roku Středočeského kraje. S nastupující pandemií koronaviru a s ní spojenou sérií lockdownů ale přišly těžké časy. Přestaly chodit objednávky zakázek a firma tehdy dokonce téměř zanikla.

„Jednu chvíli to bylo hodně na hraně a přežili jsme hlavně díky pomoci mého kamaráda, horolezce Romana Filletteho, který si říkal, že to je projekt, který by asi neměl padnout. Takže nás prostřednictvím své firmy OS-KOM podpořil investicí na pořízení další CNC pily. A vlastně i díky němu jsme v nových výrobních prostorech tady v Cerhovicích, které máme společné,“ vypráví Radim Ježek.

Jak se pandemie dala postupně na ústup, zákazníci se začali vracet a s druhou pilou mohla firma zvládnout více zakázek. „A hlavně díky Vítkovi Volfovi, který mi nyní na dílně zajišťuje výrobu. Mám tak daleko více času na obchodní činnost a marketing, takže můžeme naše zákazníky rychleji a kvalitněji odbavit,“ dodává.

K výuce cizích jazyků

Ježpodi se původně věnovala hodně hračkám, ty ale časem s dalším vývojem edukativních pomůcek a her šly stranou. „Pomůcky do škol nyní tvoří asi 90 procent našich zakázek. Dokonce se nám povedlo rozjet i slovenskou mutaci webu s našimi výrobky ve slovenštině. Překládáme i do angličtiny a zrovna tento týden jsem zadal poptávku na němčinu. Mimochodem - ty jazykové mutace využívají i české školy, protože se s našimi pomůckami dají velmi dobře učit i cizí jazyky,“ připomíná zakladatel firmy.

V cerhovické firmě Ježpodi se věnují edukativním pomůckám pro školy a školkyZdroj: Deník/Radek R. Kaša

O zakázky nyní není nouze a firma roste. Přesto Ježek odmítá zaplout do korporátních vod. „Začali jsme dělat i zakázkovou výrobu pro firmy s tím, že jejich činnost nám musí trochu dávat smysl. Chceme totiž zůstat malou firmou a určitě nebudeme přesouvat výrobu třeba do Číny. Dokonce jsem si nechal pro představu nacenit, že kdyby mi odtud poslali paletu vyrobených pomůcek, tak náklady vyjdou takřka na stejné peníze jako teď. Akorát už by v tom nebyla ta duše,“ dodává Radim Ježek.