Zavadit tak o práci bylo takřka nemožné. Na stavbách se de facto v té době stála fronta na práci. „Bylo to stylem Ber nebo nech bejt.“

Trvalo dlouho, než si na trhu vybudoval jméno a mezi lidmi dobrou pověst. Šlo skoro o deset let, kdy dělali jen pro firmy. Poté se to otočilo a zákazníci se jim začali sami ozývat. Dnes mají JD sádrokartony vynikající pověst. Lidé si jejich služby chválí a doporučují je dál.

Svou práci Dankanics miluje, ale i ta prý má občas své mouchy. „Nejhorší je práce ve výškách, v létě pod střechami šílené vedro a v zimě zase zima. No, každá práce má něco, ale mě to baví,“ nestěžuje si. Sádrokartonářství je náročné. Musí dávat velký pozor, aby se jemu a jeho parťákům nic nestalo. „Musíme dávat pozor na rovinnost, okem musí být práce dokonalá, aby nikomu nespadl třeba strop na hlavu,“ popisuje Jirka.

Na konci tunelu světlo

Jak sám říká, největší radost má vždy z výsledku. „Když přijdu ke klientovi, stavba na první pohled působí jako naprostá ruina. Ale potom, když s tím skončím, je z toho úplně jiné místo. „Prokoukne to, vypadá to jako domov,“ konstatuje hrdě Jiří.

Velkou oporou je mu hlavně manželka Lenka, se kterou má tři děti. Ale když se učil skloubit začátky podnikání s manželstvím, prý to moc růžové období u Dankanicsů nebylo. „Hlavně ze začátku, když jsem práci obětoval i osmnáct hodin denně, včetně všech víkendů a nikdo vlastně ani nevěděl, jestli se to vyplatí, nebo ne. Hádali jsme se, a to dost často. Bylo to psycho,“ zavzpomínal, byť nerad.

I jeho práce má svá úskalí. Co ho vlastně dokáže nejvíc naštvat? „Když se s tím sejřím a výsledek? Lidi pak mají problém třeba se zaplacením.“ Jiří dělá i dozor na stavbách, pokud se lidé rozhodnou pro stavbu svépomocí. „Pak dohlížím na to, ať to mají pořádně a bezpečně udělané.“

Po trezoru díra

Díky práci se sádrokartonář dostane i na místa, na která by se jen tak nedostal. „Dělali jsme třeba trezor v bance. Bylo super se podívat na taková zákoutí,“ uvedl Jirka.

Navíc si sám doma udělá téměř vše. Nemusí nikoho najímat. „Nebyl bych tam, kde jsem, nebýt trpělivosti mé ženy. Naštěstí se mnou to nejhorší období ustála a jsem jí za to moc vděčný,“ vzkazuje Jiří manželce Lence.