Dřevostavby, dveře i krovy

Firmu postihlo v roce 1948 znárodnění. Zpět do rukou rodiny se vrátila až roku 1994, kdy byla zprivatizována. „Asi jedna čtvrtina firmy byla restituována, tři čtvrtiny můj otec od státu odkoupil,“ vyprávěl Lubor Kasal, který do firmy nastoupil v roce 2013 i se svými dvěma dětmi.

V současné době se společnost zaměřuje především na výrobu komponentů pro dřevostavby a na dřevěné konstrukce. „To znamená jak dřevěné skelety, tak i panely do dřevostaveb. Ale to, že takový panel sestává pouze ze dřeva, je mylná představa. Například ve stropním panelu jsou to nosníky, které se musí zkrátit na přesnou míru, potom se do toho nacpe skelná vata nebo jiná izolace, pak se to třeba ještě přikryje fólií, na to se dá OSB deska. Střešní a stěnové panely mají zase trochu jinou skladbu,“ popsal jednatel společnosti výrobní proces s tím, že podíl panelů na celkové produkci činí 63 procent.

Vedle toho v Kasalově pile vyrábějí dveře nebo krovy. „Krovy děláme dvojího druhu: buď klasické, anebo příhradové, které jsou v České republice, na rozdíl od Rakouska, velmi oblíbené,“ řekl Kasal.

Chtějí novou halu

Nejen k jejich výrobě používají zaměstnanci nejmodernější CNC stroje. „Technici zpracují projekt a výrobní data pošlou přímo do počítače stroje,“ přiblížil práci. „Nakonec se z toho stane taková skládačka v něčem připomínající dětskou stavebnici. V minulosti se to dělalo tak, že se na stavbu přivezla hromada trámů a až tam to chlapi řezali. Teď se tam vše přiveze již vyřezané a jen se to sestaví,“ popsal Kasal.

Hlavní surovinou je pro ně smrkové dřevo, které nakupují jak od soukromníků, tak i firem. „Pak také kupujeme hotové řezivo od jiných pil. To, co nařeže naše pilnice, totiž ani zdaleka nestačí na naši výrobu,“ vysvětloval. Nejnižší zastoupení, co se celkového objemu produkce týče, má ve společnosti pilařská výroba. Ta dnes činí jen 5 procent.

Za šest let oslaví Kasalova pila sto let existence. Byla někdy doba, kdy se na to chtěli Kasalovi vykašlat? „A víte, že ani ne?“ řekl po krátkém přemýšlení Kasal. „Samozřejmě i nás potkaly složité situace, zejména pak v době krize, která začala v roce 2008. Firma na tom byla tehdy dost špatně. Když jsem sem přišel, musel jsem všechno takříkajíc osekat. Snížil se výrazně i počet zaměstnanců,“ přiblížil.

Dnes má společnost okolo 150 zaměstnanců, do ideálního stavu jim však chybí několik výrobních dělníků, které je kvůli současné situaci na trhu práce velmi obtížné sehnat. V plánu je rozšíření firmy. „Chtěli bychom postavit novou halu, což je běh na dlouhou trať. Tam bychom chtěli dál rozšiřovat naši hlavní specializaci, tedy dřevostavby,“ řekl jednatel.