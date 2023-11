Ačkoliv je jedna ekonomka a druhá učitelka, už šest let spolu dámy z jižních Čech Michala Kutláková a Petra Bartáková šijí pod značkou Rabby originální oblečení pro děti a dospělé. A nutno říct, že jim to spolu funguje skvěle.

Za značkou Rabby stojí (zleva) Michala Kutláková a Petra Bartáková | Foto: se svolením Rabby

Když vcházíte do jejich obchodu na sídlišti Vltava v Českých Budějovicích, hned vás s úsměvem vítá starší z dvojice blondýnek Michala Kutláková. Kromě regálů a věšáků se všemi možnými kousky oblečení ve všech možných barevných provedeních tu už tak příjemnou atmosféru dokresluje zvuk šicího stroje.

„Tady jsme asi rok,“ shodují se. Chodit sem se podle nich za tu dobu už naučili nejen letití zákazníci, ale i lidé ze sídliště.

„Už k nám nechodí jen maminky s dětmi, ale i babičky s tím, že jim přijede vnouče a že by pro něj chtěly něco hezkého,“ vypráví Michala Kutláková. Aby ne. K dostání je u nich téměř cokoliv, co pro své děti potřebujete – čepice, tepláky, nákrčníky, mikiny, kraťasy, sukně a mnoho dalšího.

Nápad z mateřské dovolené

Nápad na to, začít šít, se zrodil v hlavě Petry Bartákové, když byla na mateřské dovolené. „Tehdy za mnou přišla kamarádka s tím, že svému synovi na trhu koupila nákrčník a jestli ho nechci také. Říkala jsem si, že by na tom nemuselo být nic těžkého a že ho zkusím ušít sama. S Míšou máme obě oděvní průmyslovku, takže jsem měla k šití blízko. Na mém šicím stroji se to moc nepovedlo, a tak jsem zašla za Míšou, jestli mi půjčí overlock. Ušila jsem na něm první čepici a bylo vymalováno,“ vzpomíná s úsměvem Petra.

V Rabby si potrpí na veselé barvy. Oblečení pro děti by totiž mělo být veseléZdroj: se svolením Rabby

Další dva a půl roku šila pro klientelu, která se mezitím rozrostla. A k prvnímu synovi přibyl ještě jeden. „Tam už to začalo dřít. Objednávky se hrnuly, já jsem byla přilepená k messengeru, lovila objednávky a večer šila. Míša zrovna končila na univerzitě, a tak jsem se jí zeptala, jestli se nechce přidat. Už od střední školy jsem věděla, že je to moje spřízněná duše. Míša na to kývla. Od té doby to táhneme spolu a rozvíjíme Rabbyho dál,“ přibližuje Petra, jak se z kamarádek staly parťačky i v profesním životě.

Maminky, které dnes mají už dvě a tři děti, začínaly s úplety a výrobky z teplákoviny. Postupem času k tomu přibyl ještě softshell. „Ten jsme objevily asi čtyři roky zpátky. Když byl můj první syn malý, jeho oblečení do deště bylo takové pogumované, dítě v tom bylo zvenku sice suché, ale uvnitř zpocené. Softshell je skvělý v tom, že dítě zůstane suché venku i uvnitř, a tak jsme mu přišly na chuť,“ říká Petra Bartáková.

Co se vzorů týče, ty si dámy vybírají samy a nechávají si je z velké části natisknout. Pro děti vytváří líbivé, barevné kombinace, ale rády mají i jednobarevné basic věci. „Snažíme se, aby naše věci byly tón v tónu, aby to ladilo. A aby to vypadalo dobře zvenku i zevnitř,“ podotýká Michala Kutláková. Aby tomu tak bylo, rozšířily během let i stáj šicích strojů, které používají.

„Začínaly jsme na domácích strojích, měly jsme overlocky, pak se koupila první průmyslová mašina, pak další, až jich tu máme pět. Poslední jsme si pořídily před pár týdny,“ vypráví.

V modelky se pravidelně proměňují sami majitelky, tentokráte Michala KutlákováZdroj: se svolením Rabby

„Míšu to učinilo tak šťastnou, že se s ním musela vyfotit,“ řekla o ní její kamarádka. „A to máte vidět, když přijdou látky nebo když dorazila nová vzorkovnice na zipy. To jsme z toho v rauši,“ směje se Michala Kutlálová.

K šití si už hledají vztah také děti

Potkat tyto dvě sympatické dámy můžete na Mint marketech nebo trzích. Do budoucna by si chtěly držet současnou kvalitu a pomalu růst. „Chceme vytvářet barevné kombinace, aby se to dětem a maminkám líbilo a aby se k nám rády vracely,“ shodují se Míša s Petrou.

Už jim také v jejich vlastních řadách roste nástupnická generace. „Dcera má geny po mně. Nejenže tvrdí, že až bude velká, bude prodávat oblečení, ale začala šít kapsičky ze zbytků a ptá se mě, kdy už bude mít vlastní trh,“ vypráví Michala Kutláková.

„Můj syn šil zase polštářky. Pořád něco vymýšlí,“ uzavírá Petra Bartáková.