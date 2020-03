V jeho ostravském baru s názvem 2to2 hosté platí pouze nákupní ceny, připlácí si ovšem za strávený čas. Nyní je situace opačná. Čím více čas ubíhá, tím větší jsou ztráty. A Filip Mach teď musí uklidňovat nejen sebe, ale i své zaměstnance, kterým výpadek v provozu způsobuje vážné problémy.

„Mám tady zaměstnance a dohodáře, kteří vůbec netuší, z čeho mají žít. Běžně ode mě totiž dostávají peníze hned po směně, takže dopad kvůli výpadku je u nich okamžitý. U zaměstnanců se projeví až v dubnovém termínu výplaty, ale u lidí s dohodou o provedení práce je problém aktuální. Nevědí, jestli něco dostanou, z čeho to dostanou, a hlavně, kdy to dostanou,“ popisuje ostravský podnikatel situaci.

Z návrhů vlády radost nemá

Deník se příběhům živnostníků a malých podnikatelů pozorně věnuje. Jak (ne)zvládají současnou situaci, pomáhá jim stát dostatečně, co by potřebovali, když jsou v úzkých? Pište nám své příběhy a zkušenosti nám na e-mail zivnostnici@denik.cz

Návrhy, které vláda zveřejnila ve čtvrtek večer, si prostudoval, ale velkou radost z nich nemá. „Nikdo samozřejmě nečeká, že vláda bude stoprocentně kompenzovat ušlé příjmy. Ale nedokážu si přeložit těch zmiňovaných osmdesát procent. Bude to suma ze mzdy? Pokud ano, tak z ní odvedu sociální a zdravotní pojištění, pak jsem reálně na čtyřiceti procentech a nebude to žádných osmdesát. Navíc to lidem nesdělil žádný odborník, který je za státní finance zodpovědný, měl to podle mě oznamovat ministr financí nebo ministr práce a sociálních věcí, takže je otázka, jak se takovým slibům dá věřit,“ pochybuje Filip Mach.

Potěšila jej naopak aktivita města Ostravy, které už v první vlně začalo ulevovat místním podnikatelům na nájmech. „Ostrava to udělala vzorově. Je na to jednoduchý formulář a každý, kdo má provozovnu na území města, dostane příspěvek na nájemné. Podpůrná opatření jsou určena pro drobné podnikatele, kteří mají obrat do šesti milionů ročně,“ chválí přístup úředníků z města Ostrava.

Mach vládu kritizuje i za nejasnosti ohledně bezúročných půjček, které by měli podnikatelé dostávat prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky. „Bavil jsem se o tom s účetní, ta sama neví, co si o tom myslet. Varovala, že půjde o tak složité papírování a proces, že se podle ní k těm penězům lidé dostanou nejdříve za půl roku. A to lidem nepomůže, potřebují podat ruku prakticky okamžitě,“ uzavírá ostravský provozovatel baru.