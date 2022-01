První Vánoce jsme měli na účtu pár korun. Zisk přišel později, říká podnikatel

Přistěhovat se do České republiky za prací není pro lidi ze států mimo Evropskou unii nic jednoduchého. Kromě pracovních povolení musí například hledat bydlení, zařídit školy a školky pro své ratolesti, vyřídit tisíc drobností. A v případě některých manažerů dát do pořádku i takové kuriozity, jakou je ustájení oblíbeného koně. Při troše štěstí však za ně vše vyřeší expert na relokační služby. A kdo že to je? Specialista schopný zvládnout veškerou potřebnou administrativu - od pracovního povolení, přes víza a obecně možností zaměstnat se nebo podnikat v České republice.

Martin Hozák, Tomáš Petyovský a Mirek Mejtský (zleva) ve chvílích volna na horské chatě. | Foto: Andrea Nováková