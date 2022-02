Žít u moře a mít vlastní restauraci – to si přál velmi dlouhou dobu. První polovina přání se mu splnila před třemi lety, kdy se s rodinou dostal do španělské Valencie. „Volili jsme mezi Řeckem a Španělskem, načež jsme vybrali Španělsko. A tam z toho vyšla nejlépe Valencie, především kvůli kvalitě života,“ vysvětluje.

Druhou si naplnil loni v listopadu, kdy ve třetím největším španělském městě otevřel první český Bernard Pub v zemi. „České pivo mi chutná obecně, ale Bernard jsem si oblíbil nejvíc. Baví mě, jak kampaň kolem něj pojali. Nebojí se provokovat, dát jako záruku za své pivo všanc vlastní tvář – to mnoho jiných nedělá,“ vysvětluje pětačtyřicetiletý muž, proč si pro spolupráci vybral právě humpolecký pivovar.

A jak se k restauraci v cizinci oblíbeném pobřežním městě, kde žije i hodně Čechů, Slováků, Němců či Poláků, dostal? V ulici Carrer d’Espada byl stejnojmenný podnik (espada znamená mečoun) a jeho majitel ho během covidu zavřel. Když si toho Franke všiml, chopil se příležitosti a zavedený provoz od něj převzal. V červnu zavolal do pivovaru Bernard, zda by neměli zájem o spolupráci, a na konci listopadu už čepoval pivo prvním zákazníkům v nově zrekonstruovaném prostoru.

Podnik si poměrně rychle získal důvěru místních a vstoupil ve známost i jako jakési turistické centrum. „Nedávno jsme tu třeba měli partu asi osmi lidí odkudsi od Jablonce nebo Liberce, a ti k nám šli, protože už naši hospodu měli jako místo, kam určitě musí vyrazit. To mě osobně potěšilo,“ popisuje Franke.

Úspěch slaví především pivo

A co v restauraci nejvíce letí? „ Z piv je to ležák, po něm černé pivo. Zákazníkům se líbí, že má plnější chuť, a zároveň méně alkoholu,“ myslí si. U českých jídel je podle něj potřeba více času, aby si na specifika české kuchyně místní zvykli. „Španělé jsou totiž zvyklí brát mnoho věcí do ruky, a tak to dělali i s českými knedlíky. Namáčeli si je do omáček – svíčkové a rajské –, což není úplně ono,“ říká s úsměvem.

Temperament Španělů se projevuje nejenom v osobním životě, ale také v restauraci. „Když se jim něco nelíbí, řeknou mi to narovinu. Také neznají míru, tedy taková ta ryska u panákových skleniček pro ně neexistuje. Pokud bych jim dolil jenom po ni, pravděpodobně by se ozvali, ať je nešidím,“ líčí Franke.

Český restauratér má už i další vize a plány. „S Bernardem jsme si dali rok. Budeme sledovat čísla a uvidíme. Pokud budou příznivá, rád bych otevřel druhou hospodu v centru Valencie. V ní by mohl působit nejstarší syn, který nyní končí školu a mezitím mi pomáhá tady,“ prozrazuje Franke, který nad současným podnikem na pobřeží drží ochrannou ruku spolu se svou manželkou. Jejich rodinné podnikání by se tak mohlo rozrůst ještě více.