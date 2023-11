Řídí se heslem, že se člověk učí celý život. Ani ne 35letý Plzeňan dává práci stovce lidí a slaví jeden podnikatelský úspěch za druhým. Letošní rok ho navíc posunul velmi kupředu a i do budoucna má Tomáš Urbánek velké plány.

Podnikatelské portfolio mladého Plzeňana je široké | Foto: Se svolením Tomáše Urbánka

„Podnikat jsem začal už v sedmnácti letech na živnostenský list mojí mámy. Jako teď si pamatuji, když jsem si přečetl knihu Bohatý táta, chudý táta od Roberta Kyosakhiho a rozhodl jsem se, že chci být podnikatelem,“ odhaluje své začátky dnes už úspěšný plzeňský podnikatel Tomáš Urbánek.

V roce 2011, když bylo Tomášovi Urbánkovi pouhých 21 let, zažil svůj první krach. To bylo náročné období, ale zachoval se jako správný bojovník. Nenechal se odradit prvním neúspěchem a zkusil to znovu a lépe.

„Jen o rok později, v roce 2012, jsem potkal Františka Dobrého a společně jsme založili společnost Pletiva Dobrý a Urbánek, a tím začala moje úspěšná kariéra podnikatele. Již první rok jsme vytvořili obrat 10 milionů korun a každoročně jsme jej zdvojnásobili,“ říká Urbánek.

V roce 2021 dosáhli s téměř sto zaměstnanci nádherného výsledku 234 milionů korun. Dnes je společnost Pletiva Dobrý a Urbánek předním dodavatelem plotů a oplocení v ČR a na Slovensku, se 14 montážními partami namontují přes 700 oplocení na klíč a na jejich čtyřech prodejnách obslouží přes 35 tisíc zákazníků každý rok.

Ploty Dobrý: Betonový plot

Zdroj: Youtube

„V roce 2018 se nám povedlo zakoupit průmyslový areál v Ledcích u Plzně s rozlohou přes 60 000 metrů, což nám umožnilo dále růst s naším podnikáním a nabídnout zákazníkům ještě lepší služby a skladovou dostupnost. V roce 2019 jsme otevřeli Fitness 24/7 v Plzni v Bolevci, jedná se o unikátní koncept, kdy má návštěvník posilovnu jen pro sebe a své přátele,“ vyjmenovává Urbánek další jejich naplněné podnikatelské záměry.

Farmapark u Toma

V roce 2021 navíc otevřeli dnes už velmi oblíbený a vyhledávaný Farmapark u Toma v Ledcích. „Za to jsem velmi rád, protože jedna z věcí, kterou mám rád, je, že jako podnikatel mohu pomáhat ostatním lidem. Farmapark u Toma je neziskový projekt zejména pro rodiny s dětmi, aby děti netrávily čas u mobilů a tabletů, ale mohly být venku se zvířátky v přírodě a se svými rodiči či prarodiči,“ vysvětluje Tomáš, co jej těší.

Jak to vypadá ve Farmaparku u Toma:

Zdroj: Youtube

Aby toho nebylo málo a aby se hyperaktivní a činorodý Tomáš Urbánek nenudil, stihl v roce 2021 založit ještě Podnikatelský klub Fenomén v Plzni.

„Skupina Fenomén mi velmi pomohla v osobní rovině života, takže jsem se rozhodl, že založím klub, kde se snažím propojovat plzeňské podnikatele a předávat jim mé zkušenosti z podnikání i osobního života. Zjistil jsem, že pokud chci být v životě úspěšný, je zcela zásadní pracovat na rozvoji, protože člověk se učí celý život,“ přidává podnikatel radu pro ostatní.

A co rok 2023? Konkrétně letošní únor pro něj byl velmi zásadní. „V únoru tohoto roku jsem se jako podnikatel významně posunul. Odkoupil jsem totiž podíly ve všech našich firmách od spolumajitele. Založil jsem Urbánek holding s.r.o. a všechny moje podnikatelské aktivity sloučil do holdingové struktury,“ pokračuje.

Zatím poslední podnikatelskou novinkou Tomáše Urbánka je odkoupení polovičního podílu v soukromé základní škole Inspiria. „Inspiria je škola se skvělým moderním konceptem, který trošku boří zažité mýty českého školství a ukazuje i jiné cesty, jak lze děti vzdělávat a připravovat je na reálný život,“ vysvětluje čerstvou zálibu usměvavý sotva pětatřicátník.