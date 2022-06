Češi mají nejraději polosuchá vína s příběhem, říká majitelka vinotéky

Pavla Hnyková Haidlová redaktor

Před lety se Dana Válková přistěhovala z Moravy do Liberce, kam s sebou přivedla i lásku k dobrému vínu. Vína z Moravy nabízí už více než 15 let v útulné Vinotéce u Kryšota nedaleko centra. „V době, kdy jsme začínali, tu mnoho vinoték nebylo, takže jsme brzy našli své zákazníky. Mnoho z nich se stalo našimi stálými klienty a od roku 2008 jsme se stali sponzorem FC Slovan Liberec a dodáváme vína do VIP prostor během sportovních utkání,“ přibližuje Dana Válková.

Interiér vinotéky působí velmi útulně | Foto: se svolením Dany Válkové