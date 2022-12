Dnes ve své dílně vyrábí přes padesát různých druhů hraček. „Je to moje vlastní tvorba z fošny, kterou si přivezu z pily, nechám ji přírodně vyschnout na půdě, po dvou letech ji vytáhnu a vyrábím z ní. Všechno je to přírodní cestou, bez chemie,“ popisuje výrobce. Částečně se ale inspiroval i hračkami svého dětství.

Vyrábí spíše pro kluky

Jak sám říká, jeho výrobky jsou spíš „pro kluky“. V dílně Otakara Fraňka totiž převažují traktory, autíčka, náklaďáky a podobně. Najde se ale i dřevěná kočička, pejsek anebo speciální dárek určený i dospělým – stojánek na mobilní telefon.

Jeho hračky mají nejrůznější atesty a jsou vhodné pro děti od šesti měsíců. „Přede dvěma lety jsem dostal ocenění Správná hračka. To u nás ještě není tak známé, ale hodně frčí v Německu,“ říká Otakar.

Velký zájem o hračky ze dřeva jeho dílna zaznamenala v době covidu, kdy lidé zůstávali doma a nakupovali dětem, aby je zabavili. Pro ještě lepší fungování zavedl Franěk prodej přes e-shop www.hrajemesisedrevem.cz. Ten mu postavil od základu jeho syn, počítačový guru.

Hračky jsou z bukového dřeva, tvrdé a opracované opravdu do hladka, zaražení třísky tedy nehrozí. „Všechno vyrábím sám, byl bych rád, aby to po mně jednou někdo převzal, ostatně mám dva syny, ale asi to po mně nikdo nepřebere. Vnoučkovi je zatím tři a půl roku, to je ještě daleká budoucnost,“ říká Franěk.

Otakar Franěk vyrábí dřevěné hračky už skoro 30 let

Výrobce se zároveň snaží, aby ceny zůstávaly dostupné. Nikdy zboží nedával do žádných obchodů, všechno si prodával sám. Jezdil také do skanzenů, na hrady, zámky, všude tam, kde se konaly různé řemeslné trhy či dílny.

To už nyní v takové míře nedělá, protože dříve celé týdny vyráběl a neodpočinul si kvůli častým výjezdům právě ani o víkendu, kdy se podobné akce nejčastěji konají. Kdokoli jde kolem zahrady Fraňka, který bydlí nedaleko nádraží v Milovicích, může zazvonit a koupit si hračku přímo u něj.

Výrobce před nedávnem k tomu účelu zřídil také zahradní domek, aby měl kde zákazníkům své výrobky ukazovat a nemusel je brát do dílny.

Pověsit svoji práci na hřebík? Nikdy

Nikdy neměl chuť svoji práci pověsit na hřebík. „Když byly někdy problémy s úřady, tak jsem šel za ženou, která pracuje ve škole, že jim půjdu dělat školníka. Ale jakmile se situace uklidnila, byl jsem rád, že mám svoje dřevo, a školníka jsem nikdy dělat nešel. Tohle mi vyhovuje, jsem pánem svého času, asi pracuji i víc než osm hodin denně, ale nic mě nehoní, je to pohoda,“ zmiňuje s úsměvem podnikatel.

Pro hračky se často vrací ti samí lidé, kteří Otakarovy výrobky nejprve kupovali pro syny a dcery a teď kupují dárky vnoučatům.