Týmovost, odvaha, čestnost, péče a humor. To jsou hlavní hodnoty, na kterých si společnost Albert zakládá. Na jejich základě vytváří pro všechny kolegy ve více než 330 prodejnách, třech distribučních centrech, službě Albert Online i centrále zdravé a bezpečné pracovní prostředí. V posledním pravidelném průzkumu spokojenosti doporučilo Albert jako místo k práci úctyhodných 89 % zaměstnanců. Ti nejlepší z nich se díky nominaci svých kolegů pak mohou dočkat ocenění Zlatý Albert, které se každoročně vyhlašuje na slavnostním galavečeru v Praze.

Zdeněk Horyna říká, že základem úspěchu je pohodový kolektiv. | Foto: Deník/Jiří Macek

Jedním z oceněných, který získal Zlatého Alberta, je také Zdeněk Horyna, vedoucí týmu logistiky v distribučním centru Březhrad v Hradci Králové. Ten byl také oceněn zařazením do Klubu 25, jehož členy jsou zaměstnanci, kteří v Albertu pracují už čtvrt století.

Přihlásil se, vyhrál a zůstal věrný

Po maturitě na gymnáziu v Hradci Králové nastoupil do velkoobchodu s drogerií a potravinami, kde pracoval jako vedoucí skladu. Tím se nastartovala jeho cesta v oblasti obchodu, která trvá dodnes. Záhy nastoupil do obchodního řetězce Interspar.

„Zakotvil jsem v Pardubicích, kde jsem byl také vedoucím skladu v nové otevírané prodejně. Asi už tehdy bylo jasné, že obchod je prostě moje srdeční záležitost,“ vzpomíná na život před třemi desítkami let.

Do Pardubic jezdil z Hradce každý den dlouhých osmnáct let, poslední roky však už do Albertu, protože právě Albert koupil Interspar. Pomalu se ale blížil čas změny.

„Když se otevíralo distribuční centrum v Březhradě, přihlásil jsem se na vypsanou pozici team leadera DC. Vyhrál jsem a od té doby jsem tu. To se psal rok 2017. V Březhradě jsem tak sedmým rokem, v Albertu už ale šestadvacet let,“ říká Zdeněk Horyna, který má v Březhradě kolem sebe tým více než dvaceti zaměstnanců.

Naštve ho podraz

„Mám na starosti kolektiv lidí, který se stará o to, aby, stručně řečeno, distribuční centrum mělo na skladě stále dostatek všeho, co zákazník v prodejně potřebuje. Navíc plánuji směny, dovolené, záskoky, prostě takový klasický team leadr,“ usmívá se většinou pozitivně naladěný Zdeněk Horyna.

Naštvat ho občas dokáže chování některých lidí.

„Nemám rád, když mě někdo podrazí. Když někomu věříte, a pak zjistíte, že to tak není. Naštěstí se mi to u nás nestává často. I proto mě tahle práce hodně baví a jsem za to rád.“ V březhradském centru se kumuluje nejen zboží pro prodejny Albert po celé republice, ale i materiál pro vybavení a chod všech prodejen Albert.

„Máme tři distribuční centra, přes která se většina věcí distribuuje. Ty sklady jsou v Klecanech u Prahy, v Olomouci a pak naše v Březhradě, kde kromě klasického zásobování prodejen máme i věci, které zabezpečují chod prodeje, třeba obalový materiál, ale i textil, který distribuujeme napřímo do konkrétních prodejen.“

Lidi, lidi, lidi a zase lidi

Obchodu a Albertu je Zdeněk Horyna věrný přes čtvrt století. A vypadá to, že z této sféry neodejde.

„Nikdy jsem si neřekl, že bych chtěl odejít, vážně. Od prvního momentu v Albertu jsem si říkal, že jsem udělal dobře. Tady v Březhradě jsme banda lidí, která tu začínala, a táhneme to spolu roky. Už když jdu do práce a potkávám se s kolegy, usmíváme se na sebe, a hned je celý den jiný, než když se na sebe lidi mračí. Vážně bych za náš kolektiv dal ruku do ohně. Je důležité se na své lidi spolehnout, musím jim věřit, a pak to vše dobře dopadne. A tak je to u nás,“ říká.

A jak se dozvěděl o tom, že bude oceněn?

„To si mě šéf pozval na „kobereček“ a povídá, že se něco děje, abych se připravil. Když jsem se pak vypravil do pražského Karlína na slavnostní večer, kam jsem přijel s dcerou, byl jsem nejen překvapen, ale, přiznávám, i dojat. Najednou jsem si uvědomil, že pracuji někde, kde si mojí práce váží a oceňují ji. Že to má smysl. A že jsem snad mezi kolegy a podřízenými i oblíbený. Zkrátka, byly to krásné okamžiky a já jsem rád, že se Albert stal součástí mého života,“ dodává jeden z držitelů ocenění Zlatý Albert Zdeněk Horyna.