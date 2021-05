Hned od začátku svého podnikání měl jasnou představu, že chce zůstat u vystudovaného oboru a Ústecko díky své historii nabízelo a stále nabízí zajímavé možnosti uplatnění.

„Ve spedici jsem začínal před čtvrt stoletím v Děčíně, kde jsem dostal skvělou příležitost rozvinout teoretické vzdělání v praxi a nabrat řadu zkušeností. A působím v ní celý profesní život,“ vzpomíná Jan Sláma.

S vlastním podnikáním začal rodilý Ústečan v březnu 2009 v době vrcholící finanční krize, a to byla velká výzva. „A krize je vždy příležitost začít s něčím novým. Dnes do naší působnosti patří v podstatě celý svět. Těžiště je ale v rámci Evropské unie.“ Svěží vítr tehdy do tohoto odvětví přinesly firmy privátních železničních dopravců.

Dopad pandemie nakonec nebyl tak hrozivý

První známky toho, že se je něco špatně, firma NYYLO pocítila na přelomu roku 2019/2020, kdy začaly váznout nebo se úplně zastavily dodávky z Číny. V březnu 2019 došlo k propadu v přepravách v rámci Evropy na zhruba 40 procent.

„Během léta 2020 došlo k postupnému oživení, které se naplno projevilo na podzim 2020. Díky tomuto oživení nebyl dopad na naši firmu tak hrozivý, jak se to zdálo na jaře 2020. Odepsali jsme asi 2,5 měsíce. V poslední době pozorujeme raketový nárůst cen přeprav až o 450 procent, zejména z jihovýchodní Asie. Spousty dodavatelských řetězců jsou narušené a myslím, že to nějakou dobu potrvá, než bude nalezena nová rovnováha,“ je přesvědčen Jan Sláma.

O budoucnosti je jasno

V následujících letech se firma chce stále více angažovat v tzv. order fulfillmentu. „To znamená, že zákazník má nějaký produkt a my za něho zařizujeme veškerou agendu od dodávky od jeho dodavatele, financování, skladové služby, zajištění e-commerce až po dodávku konečnému zákazníkovi. Dále pak ladíme rozšíření již stávající služby balíkových přeprav do Německa přímým napojením na německé zásilkové služby, které přináší jak časové, tak finanční úspory.“

Před čtyřmi roky NYYLO otevřelo v ústecké čtvrti Předlice své nové sídlo, jen několik set metrů od dálnice D8. „Donedávna nás a sousední firmy ale trápil obrovský nepořádek, který plynul z dlouhodobého parkování cizích dopravců, kteří s naší zónou ani městem neměli nic společného. Naštěstí se nyní podařilo ve spolupráci s městem nalézt dlouhodobé řešení, které spočívá v instalaci parkovacích automatů, jež pomohou spolufinancovat údržbu, úklid a případné investice do zázemí a zároveň budou představovat určitou bariéru vůči divokému parkování,“ pochvaluje si aktivitu magistrátu.

Stres je každodenním chlebíčkem

Zbytečné nervy ale i v tomto oboru znamenají neustálé změny legislativy v takřka všech oblastech. „A v neposlední řadě to, že nejsme součástí eurozóny, protože naprostá většina našeho obchodního styku je realizována v eurech, což nás nutí do neustále konverze měn. To nám zbytečně navyšuje náklady.“

Určité zjednodušení procesů přinášejí podle něj nové technologie a digitalizace. „Určitá míra prozíravosti nás přivedla k tomu, že jsme na sklonku roku 2019 plně elektronizovali všechny procesy ve firmě jako je fakturace či vedení zakázek. Kromě toho, že jsme dosáhli nemalých úspor ve spotřebě papíru a tiskových služeb, jsme po náhlém příchodu koronavirové pandemie byli schopni okamžitě přejít do režimu home office, aniž by nás to jakkoliv limitovalo v poskytování služeb našim zákazníkům,“ pochvaluje si Jan Sláma.

Ekologie je důležitým článkem

„Hrdě musím prohlásit, že již od samého vzniku společnosti jsme se vždy snažili uplatňovat v přepravě ekologický přístup, který se v dlouhodobém hledisku ukazuje jako ten nejekonomičtější. Příkladem toho je námi provozovaná flotila 30’kontejnerů NYYLCON, které zajišťují přepravu pevných paliv po železnici a teprve tzv. poslední míle je uskutečněna po silnici.“

Takto firma již převezla přes 1 milion tun materiálu, který by většinu cesty absolvoval po silnici. Nejnovějším ekologickým příspěvkem v NYYLU je instalace fotovoltaické elektrárny na hale, která by měla pokrýt většinu spotřeby elektrické energie firmy i jejích nájemníků. „Nutno podotknout, že toto vše bylo realizováno bez jakýchkoliv dotací,“ zdůrazňuje.

Od roku 2013 spolupracuje jeho firma také s Ústeckou komunitní nadací, kde prostřednictvím nadačního fondu NYYLO podporujeme regionální projekty jako jsou zejména obnovy památek, ale také projekty zaměřené na budování silnějšího pouta k místům, ve kterých žijeme.“

Pokud má Jan Sláma chvíli času, rád vyráží do přírody. „S rodinou jsme si zamilovali pomezí Lužických hor a Českého Švýcarska, které jsou ideální základnou pro cyklistiku, horskou i silniční a dlouhé pěší výlety s naším psem.“