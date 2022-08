Zdeňka Pytlová převzala hospodu před pěti lety po předchozí provozovatelce, která vydržela jen půl roku a nevěděla si s ní rady. Hospoda se nachází na okraji Šumavy, na železniční trati z Železné Rudy do Plzně. Dešenice jsou místem, kudy v létě proudí turisté na nástupní trasy na šumavské hřebeny, projíždějí tudy cyklisté, které sjíždějí z hřebenů a často míří na nádraží odkud pak jedou zpět domů.

„Od začátku jsme si řekla, že musím nalákat nejen místní, ale právě i turisty, kteří vesnicí prochází, nebo cyklisty, kteří zde zakončují své šumavské trasy před cestou na vlak,“ říká Zdeňka Pytlová.

Když začínala, do hospody chodilo jen pár místních štamgastů. Zdeňce Pytlové bylo jasné, že noví hosté přijdou jen tehdy, pokud hospůdku upraví tak, aby byla útulnější a lákala k návštěvě. Kde a jak začít a jak celkově hospůdku vylepšit poradil Zdeňce Pytlové obchodní zástupce Plzeňského Prazdroje.

Na jeho doporučení se začalo novou zahrádkou, kterou celou zhotovil místní truhlář přímo na míru a za podstatně nižší částku, než by vyšel nákup v obchodu s nábytkem. „Zahrádka stála 40 000 korun, půlku z toho mi zaplatil Prazdroj,“ vzpomíná Zdeňka Pytlová.

Potom přišly na řadu úpravy interiéru a poslední novinkou je nový výčepní pult. Celkově se na všech investicích provozovatelka a Prazdroj podílejí zhruba půl na půl. Přidala se i obec, která zafinancovala koupi nábytku do interiéru. Výsledkem je, že hospoda, která byla prakticky na hraně přežití, má nyní více než dvojnásobný počet návštěvníků.

„Každý týden vyčepujeme devět až deset sudů piv. Lidé si hodně pochvalují širokou nabídku nápojů a celkově máme mnoho nových hostů,“ říká Zdeňka Pytlová.

Dešenická hospoda je jednou z mnoha, kterou se na radu Prazdroje podařilo oživit i díky podpoře místních řemeslníků. „V Dešenicích to byl truhlář, jinde třeba pomohou zedníci, malíři nebo prostě jen místní šikovní lidé. Tato pomoc je výhodná pro všechny strany. Hostinský potřebuje udělat třeba novou fasádu, výmalbu nebo lavice a stoly na zahrádku, my se s ním domluvíme, aby sehnal pár místních, kteří to dokážou opravit či vyrobit, my pomůžeme s financováním, a navíc přidáme ještě slunečníky nebo propagační předměty. Toto zapojování komunit v místě výborně funguje a je pro hospodské výhodné,“ říká Petra Kubová, která má program Vesnice v Prazdroji na starosti.

Program Vesnice od Plzeňského prazdroje odstartoval v roce 2017 a aktuálně pomáhá devíti stovkám tuzemských hospůdek v obcích do 5000 obyvatel, často i v úplně malých vesnicích. „Cílem bylo zastavit vymírání vesnických hospod, chtěli jsme je naopak oživit a pomoct hospodským, aby se jim hosté zase vrátili. Hospoda spolu s fotbalem a kostelem tvoří důležitý trojúhelník společenského života v malých obcích,“ říká Petra Kubová, která má program Vesnice v Prazdroji na starosti. Pivovar investoval do vesnických podniků už téměř 18 milionu korun, nejvíce loni – 5,6 milionu korun.