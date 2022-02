V malé firmě Přikrývky s. r. o. v Bochovicích, obci mezi Třebíčí a Velkým Meziříčím, vyrábějí peřiny, polštáře a povlečení už 27 let. „Soustředíme se na výrobu přikrývek a polštářů. Nabízíme je s různými druhy náplní v různých variantách – termo, zimních, letních i celoročních. Šijeme i povlečení. Doplňkem výroby je dětský sortiment, například hnízdečka a zavinovačky pro kojence,“ načrtla hlavní produkci své firmy Iveta Mičková.

Velkou část výroby prodává firma přes vlastní e-shop. Reálné výrobky si mohou zákazníci prohlédnout ve dvou výše zmíněných firemních prodejnách. „Náš e-shop dobře fungoval už před koronavirovou érou. Pomohl nám ustát dobu, kdy jsme stejně jako ostatní museli prodejnu uzavřít,“ neskrývá majitelka firmy.

Navázala na rodinnou tradici

Firma Přikrývky není na českém trhu nováčkem. „Firmu založili v roce 1995 moji rodiče. V jejím prostředí jsem vyrůstala a rodičům pomáhala. Leccos jsem se od nich přiučila,“ míní Iveta Mičková, která podnik v Bochovicích od rodičů převzala.

„Už při studiu Vysoké školy ekonomické jsem pomáhala se založením firemního e-shopu. Po studiu a pracovních zkušenostech v jiném oboru jsem se rozhodla, že naváži na práci mých rodičů a firma bude pokračovat dál,“ přiblížila majitelka svoji cestu k podnikání. „Rodiče mi ve firmě pomáhají i dnes, když je to potřeba,“ netají se Mičková. Výroba přikrývek v Bochovicích tak dál funguje a s necelou desítkou zaměstnanců roste.

Trendem jsou přírodní materiály

Podle podnikatelky přispělo koronavirové období ke změně návyků zákazníků. Ti nyní daleko častěji nakupují přes e-shopy. „Lidé už nemají potřebu si zboží nutně osahat. Zato se víc zajímají o materiály, z nichž je produkt vyroben. Trendem jsou přírodní materiály. Souvisí to s aktuálními tématy doby, jimiž je udržitelnost a recyklace,“ uvažuje Mičková.

Její firma reaguje na trh pružně. „Tak jako v začátcích firmy, kdy ji vedli rodiče, šijeme teď ve větší míře přikrývky z ovčí vlny,“ poznamenala majitelka firmy. Pro výplň peřin a polštářů používají ve firmě Přikrývky kromě ovčí vlny zejména duté vlákno, přírodní vlákno Tencel-lyocell a bambusové vlákno. Mimo běžné rozměry šijí ve firmě i na zakázku – peřiny, povlečení a další výrobky, včetně atypických rozměrů.

Materiál shánějí i v zahraničí. „Co lze, nakupujeme v Česku. Spolupracuji s posledními tkalcovnami, co u nás ještě zůstaly. Textilní průmysl u nás zanikl, většina tkanin se dováží ze zahraničí,“ posteskla si majitelka firmy. V bochovické provozovně pracují vyučené švadleny, dopustit prý nedají na stroje z produkce české firmy Minerva.

„Zatím nám vše funguje. Mám ale obavu, kde vezmeme zaměstnance za patnáct let. Obor švadlena se už nikde v okolí nevyučuje. To bude problém i pro další firmy. Řemeslo lidi netáhne,“ přemítá nad budoucností Iveta Mičková.

Co ji na práci baví? „Je to neustálá variabilita. A taky to, že vyrábíme hmatatelný a užitečný výrobek,“ míní.