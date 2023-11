Na začátku podnikatelského příběhu Martiny Štefankové stála nemoc její 1,5leté dcerky. Tehdy samoživitelka z Klášterce nad Ohří zdokonalila tradiční, přes 200 let starý Priessnitzův zábal.

Vylepšený Priessnitzův zábal nadchl i lékaře | Foto: se svolením Mamavis healing care

Před devíti lety se Natálka nachladila tak, že lékařka mamince na mateřské dovolené doporučila použít zábal na hrudníček podle Vincence Priessnitze. Zábal tvořila mokrá plena, igelit a ručník.

„Nedržel ale na svém místě a stále padal. Tak mě v jednu chvíli napadlo, že by se tyto tři vrstvy daly spojit do jedné. Načrtla jsem si možný tvar léčebné pomůcky na papír a začala hledat švadlenu, který by ji ušila podle mých představ i s nastavitelným suchým zipem. Podařilo se,“ říká Martina Štefanková. Nápad si nechala ihned patentovat a zaregistrovat ochrannou známku.

Z původního léčebného prostředku vznikl univerzální zábal pro děti i dospělé na krk, kolena, lýtka či lokty. Novinkou je léčba karpálů a zápěstí či čelenka na bolesti hlavy. Zábaly splňují atesty pro děti od 3 let a lze je používat teplou, mokrou (Priessnitzův zábal), a studenou formou. Léčí angínu, zánět průdušek, revma nebo poúrazové stavy.

Začátek podnikání nebyl jednoduchý

V počátcích bylo asi nejtěžší skloubit mateřství s nároky podnikání. Vystudovaná pedagožka musela rozdělit čas mezi Natálku, práci v zaměstnání a rozjezd podnikání. „Také nemohu opomenout své začátečnické chyby, ať už šlo o nesprávně nastavené ceny nebo spolupráci se špatnými lidmi. Což šlo na vrub mé přílišné důvěřivosti. Po nelehkém rozvodu jsem se ocitla v situaci, kdy jsem byla na všechno sama a kterou jistě mnoho maminek a žen obecně zná.“

To vše začínající podnikatelku naučilo více si vážit rodiny a přátel, kteří jí v nejtěžší situaci podali pomocnou ruku. Vytvořilo se tak lidské pouto, které dnes nejenže drží firmu pohromadě, ale je jejím základním principem. Ve stejné míře patří k základním kamenům firmy podpora zákazníků a po odborné stránce také spřízněných lékařů, patentářů a mentorů.

„Potěšitelnými milníky na naší cestě jsou i úspěchy v podnikatelských soutěžích. Posilovaly moji důvěru v cestu, na kterou jsem se vydala a jíž se snažím držet. Originálními zábaly Mamavis, ale nejen jimi, chci přibližovat myšlenky přírodní léčby světově uznávaného Vincenze Priessnitze široké veřejnosti,“ uvádí majitelka firmy Mamavis healing care oceněné jako Firma roku Ústeckého kraje.

Z trhů do profesionálního podnikání

Zpočátku propagovala své výrobky na jarmarcích při mateřské dovolené a někdy s sebou brala i dcerku, která je součástí týmu Mamavis healing care, což znamená něco jako Máma, která ví, že příroda léčí. V roce 2019 ale překlopila podnikání do profesionální roviny a o rok později vznikla samotná firma.

Zároveň získala první z řady ocenění v soutěži Startup World Cup. Následovala spolupráce s VZP a třeba i natáčení pořadu Cesty k úspěchu s Markem Vašutem. Její novinka zaujala i vedoucího lékaře Priessnitzových léčebných lázní v Jeseníku Jaroslava Novotného, který je ambasadorem zábalů a pomáhá s osvětou.

Dnes firma s celkem patnácti lidmi a řadou externistů, která funguje i jako chráněná dílna, vstupuje na trh také s výrobky na gynekologické potíže, s vlastními vitamíny a v listopadu otevírá novou sekci zábalů pro zvířata. Výzvou je i rozjezd zbrusu nového e-shopu mamavis.cz.

„Zjistila jsem také, že řada lidí používá Priessnitzův zábal špatně, protože i na radu některých lékařů preferuje igelit. A ten v tehdejší době neexistoval. Priessnitz používal voskovanou látku, protože zábal musí být prodyšný a igelit bere tělu možnost léčit se,“ vysvětluje.

Dnes stále úspěšněji rozvíjí Mamavis cestu, která vede k přírodním zdrojům, přírodní léčbě a vrací se ke staletí prověřeným metodám. „Kvalitní firmu poznáte dle víry a vášně, kterou do podnikaní dáváte stejně jako ji udržuje tým lidí v Mamavisu. Jsou to srdcaři, kteří věří výrobku, jež léčí přes 220 let a pomáhá zdolat nemoc přírodní cestou.“

Odměnou je dobré jídlo a studené pivko

Často dře do pozdních hodin a resty dohání o víkendu. „Tíha zodpovědnosti, kterou na sebe každý podnikatel bere, je značná stejně jako udržet mezilidské vztahy, aby tým správně fungoval. Avšak i přesto je pro mě podnikání velkou svobodou, dílem hledáním a nacházením odvahy a životní síly.“

A když se zadaří, posedí Martina Štefanková s přáteli a rodinou, odmění se dobrým jídlem a vychlazeným pivkem. Chybět nemůže ani procházka v přírodě či cyklistika, na které jinak není moc času, stejně jako budování nového rodinného zázemí na zelené louce.