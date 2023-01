Po revoluci prodával Jan Prokop luxusní kancelářský nábytek. V roce 1997 založil studio Creative Services, kde se věnoval propojení PR a designu. Při tom se dostal do kontaktu s výrobcem hodinek Prim Elton hodinářská, kde byl dvanáct let akcionářem. „Vždy jsem měl vztah ke strojům, motorkám, letadlům. Hodinky byly produktem, kde se spojila vášeň, koníček a práce.“

To Martin Brož byl hodinkami posedlý odmala. Vyučil se oboru v Polné u Jihlavy a snil o tom, že bude vyrábět vlastní hodinky. Po škole se zabýval především opravami starožitných hodin a hodinek, v roce 2002 si otevřel vlastní obchod a dílnu v pasáži U Stýblů na Václavském náměstí v Praze.

O deset let později, v roce 2012, oba pánové založili společnost Prokop & Brož, která se věnuje výhradně zakázkové výrobě solitérních hodinek, malých privátních a rodinných či rodových sérií. „Oba jsme měli hodinářské zkušenosti, ale i sny a představy, jak by hodinky měly vypadat. Trh jsme dobře znali a věděli, co zákazníci žádají. Martin je hodinář, proto se stará o vývoj konstrukce a výrobu strojků, jejich nástaveb a unikátních technologických postupů. Já se orientuji spíše na design a konstrukci pouzder, prodej a komunikaci,“ říká Jan Prokop.

„Z 99 procent chtějí naši zákazníci nějak projevit svoji individualitu, udělat si radost k životnímu jubileu, mít dárek dětem k dokončení vysoké školy, ke svatbě. Drtivá většina zákazníků jsou lidé, kteří v životě něco dokázali a chtějí něco nekonfekčního. Buďto jde o milovníky hodinek a sběratele, nebo si zkrátka chtějí dopřát takové, které s nimi zestárnou a jednou je po nich podědí jejich děti,“ podotýká Prokop

A Brož se připojuje: „To, co lidi na procesu baví, není jen výsledek, tedy konkrétní hodinky na ruce, ale i proces jejich vzniku, že je mohou s námi tvořit, diskutovat, promítat svoje přání a představy do výsledného produktu, stávají se spoluautory vlastních hodinek.“

Jejich chloubou jsou hodinky František Kupka. Byla to historicky první série hodinek, kterou na trh uvedli. Tam se poprvé skloubily jejich zkušenosti a schopnosti.

„Naše vlajková loď je exkluzivní limitovaná série hodinek z bílého zlata, připomínající výročí sta let od okamžiku, kdy František Kupka představil světu své abstraktní obrazy Dvoubarevná fuga a Teplá chromatika. Za deset let existence naší firmy jsme se vyprofilovali jako výrobce hodinek s nestandardními způsoby zobrazování času a dalších funkcí,“ popisuje Prokop.

A jaká jsou netradiční přání zákazníků? „Třeba jeden z nich přinesl fotky pěti hodinek od pěti výrobců. Na každých se mu líbil nějaký konkrétní detail, ale chtěl je mít v jednom kousku, vypadalo to šíleně. Napadlo mě, že je to takové vaření kočičky a pejska, ale podařilo se najít řešení, ze kterého byl zákazník nadšený, a my máme v portfoliu realizaci, která demonstruje další technologické možnosti,“ usmívá se Jan Prokop.

Malému stroji vdechnou kus života

I na firmě se podle něj podepsaly události posledních let. Covid i válka na Ukrajině stály za ztrátou mnoha rozjednaných zakázek. Naštěstí v září a říjnu došlo k oživení zájmu o jejich hodinky.

„Za námi nestojí miliardář, nemáme bankovní úvěr ani půjčku, která by nás kvůli úrokům stahovala. Pokud už někomu opravdu dlužíme, tak především sami sobě, protože jsme doposud vše reinvestovali do designu, technologií, strojního vybavení, přípravků pro výrobu, ale i do nového nářadí. Za ohromný úspěch považuji, že máme vybudovanou kolekci o mnoha atraktivních modelech, aniž by vysychala studnice našich nápadů na další inovace,“ podotýká Martin Brož.

„Stále se těšíme na další výzvy a chceme i nadále pomáhat zákazníkům s hledáním tématu pro jejich vlastní solitér. Společně tak vytváříme nezaměnitelný příběh, který tomu malému stroji vdechne kus života,“ dodává Jan Prokop.