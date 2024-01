Potřebovala pro svého francouzského buldočka nějaký obleček, co by ho chránil před prochladnutím. Nabídka na trhu se ale Olomoučance Kateřině Artner nelíbila, a tak se rozhodla vyrobit si vlastní. Přesně tímto momentem se začala rodit značka BrandForFrench.

Kateřina Artner | Foto: BrandForFrench, se svolením

Dnes už pro ni pracují tři švadleny a pro psy nabízí kromě oblečků i postroje, obojky, autosedačky a mnoho dalšího. A také oděvy pro lidi. Páníček tak potom může v módě ladit se svým psem.

Fotografce se z koníčku stal brand

Kateřina má buldočky od osmnácti let. A protože tato rasa trpí na záda, doporučil ji veterinář, aby svého psíka oblékala. Když pak hledala nějaké oblečení, tak nenarazila na nic, co by jí vyhovovalo. A ušila si první mikinu.

„Ta se líbila, prodala jsem ji. Pak jsem zkusila bundu. A postupně se nějak z koníčku stal brand, tak nějak nevině. Původně jsem fotograf. Takže bylo super, že jsem si ty věcičky mohla sama fotit. Beru to tak, že dělám něco, co mám ráda, pro někoho, koho mám ráda,“ říká Kateřina Artner.

Nešťastné Bagetce vrátil chuť do života. Měkké límce teď pomáhají i dalším psům

Její značka BrandForFrench funguje již čtyři roky.

Na focení ale úplně nezapomíná. V zimě se více věnuje potřebám pro psy, v létě, kdy se tolik oblečky pro pejsky nenosí, pak zase focení. „Značku jsme vytvořili pro milovníky pejsků. Vždycky jsme chtěli, aby pejsci chodili nejen vkusně a kvalitně oblečeni, ale aby bylo oblečení i něčím víc. Nejde tedy jen o módní záležitost, ale především o ochranu proti prochladnutí a udržení pevného zdraví zvířete,“ vysvětluje.

Funkční věci

Ostatně při rozjezdu své firmy vše konzultovala s veterinářem. Pokud totiž pes není zvyklý být venku, ale je spíš domácí mazlíček v teple, potřebuje při pohybu a pobytu v chladu nějakou ochranu, podobně, jako když jde ven do zimy člověk. Pes, který je zvyklý žít s lidmi doma, má totiž jinou srst, nevytvoří se mu zimní podsada, takže není chráněn proti chladu. A může se pak lehce nachladit.

Mikiny, bundy, pláštěnky, vesty, trička, pyžama, to vše BrandForFrench nabízí. A jde o praktické věci.

„V nabídce máme funkční věci, třeba softshellové bundy. Vesty zase na zimu. Je to rozdělené na dvě kategorie, než začne mrznout, a jsou jen plýskanice, a pak, když už je pod nulou, a je třeba pejska opravdu zahřát. Ty věci nepromoknou a neprofouknou. Není to jen hezké, ale je to funkční věc, která je pro psa prospěšná,“ přibližuje své výrobky.

Pro psy, občas i pro lidi

Kateřina sice začínala s výrobou pro francouzské buldočky, ale umí ušít pro psy všech ras. Stačí se k ní jen objednat a vybrat si, co je třeba.

„Značka se sice jmenuje podle francouzských buldočků, ale šijeme na míru pro všechny pejsky. Nedávno jsme šili bundu pro pittbulla, vestičku pro čivavu, prostě úplně pro všechna plemena,“ vysvětluje Kateřina Artner. Své výrobky pro psy nabízí přes e-shop brandforfrench.cz, také na facebooku a instagramu.

Ale pokud chce být někdo sladěn se svým psíkem, i to je možné.

Žena kvůli nemoci dcery vylepšila Priessnitzův zábal. Její nápad nadchl i lékaře

„Dělám si z toho legraci a říkám, že šiju pro psy a občas i pro jejich lidi,“ usmívá se. Nabízí totiž také oblečení pro dvounožce. „Začali jsme dělat takové komplety, teplákovky, letní oblečení, streetovou módu, takže pes i jeho pán můžou vypadat stejně,“ vysvětluje.

Ovšem hlavně se zaměřuje na oblečení pro psy, které sama navrhuje. „Už toho bylo tolik, že mám tři švadlenky, strašně skvělé, které pro mě šijí,“ podotýká.

Kateřině není lhostejný osud pejsků z množíren, proto podporuje občanské sdružení FRBUL.

„To už asi patnáct let. Dřív jsem se aktivně zapojovala. Teď v rámci naší značky pomáháme finančně. K tomu děláme kalendáře, ze kterých jde kompletní výtěžek na pomoc psům z množíren. A letos na podzim jsme uspořádali první psí charitativní Fashion Pshow, výtěžek byl také ve prospěch sdružení FRBUL,“ uvedla.