Málokdo ví, že dnes úspěšná síť kaváren CoKafe vzešla pod rukama Petra Kvasničky. Zprvu jako pojízdný stánek marně bojující s nařízením města Ostravy o zákazu stánkového prodeje, později jako kavárna se zázemím v Nádražní ulici.

Dnešní věhlas CoKafe zajistili spíše pozdější majitelé, kterým Kvasnička projekt odprodal, když se ženou odjel pražit kávu do vyhlášené pražírny a kavárny v Berlíně.

S podporou rodičů i Boha

Rychle se však před narozením druhého potomka vrátili zpátky a na přelomu let 2017 a 2018 založili Father‘s Coffee Roastery.

„Měli jsme vizi, že chceme pracovat s výběrovou kávou a kvalitní surovinou, navíc transparentně, aby koncový zákazník nebo kavárna věděli, co pijí, proč to pijí a komu a za co šly vynaložené peníze. Nechtěli jsme z toho však udělat velkolepý byznys na základě úvěru, ale udržet si pražírnu jako rodinnou firmu,“ popisuje Kvasnička, hlavní pražič Father‘s.

Ostatně po něm se pražírna z části jmenuje, protože v době jejího založení se podruhé stal otcem. Název však reflektuje také pomoc tchána i vlastního otce při jejím rozjezdu. Kromě toho jsou se ženou věřící, takže v názvu lze spatřit i duchovního otce.

Zdroj: Se souhlasem Father‘s Coffee Roastery

V objektu zastrčeném za mateřskou školou ve Staré Bělé praží stoprocentní arabicu, kvalitativně hodnocenou 85 body ze sta. Takto kvalitní kávu podle Kvasničky dnes v Ostravě nabízí sotva deset kaváren. Britští importéři, na které se navázal právě v Berlíně, ji pak manželům dovážejí ze všech koutů světa. Měsíčně Kvasničkovi ochutnají až devadesát vzorků, ze kterých vyberou ta nejlepší zrna, která budou pražit.

Čerstvá není nejlepší

Tento proces se pak skládá ze tří hlavních částí. „První je sušení, ve druhé fázi v kávě začínají karamelizovat cukry, čímž začíná hnědnout, a když už zrna nezvládají tlak nahromaděné páry, pukají jako popcorn,“ říká ve stručnosti Petr Kvasnička, podle něhož se káva i s následnými postupy profiluje asi čtrnáct dní.

Svým zákazníkům však doporučuje překonat pocit radosti z nové kávy a nechat ji až deset dní uležet. „Mylný je pocit, že čerstvá je nejlepší. Po upražení se z kávy uvolňuje CO2 a její chuť ještě není odpovídající,“ nabádá k trpělivosti ostravský pražič kávy, jehož podnik skládající se z bezmála desetičlenného týmu ročně upraží kolem 25 až 30 tun kávy, kterou si lidé mohou objednat i na jejich webu fatherscoffee.cz. A v karanténě tak poslední dobou činí ve velkém!

„Jsme pořád mladá firma, nicméně v koronavirovém roce jsme zaznamenali téměř 300procentní narůst,“ těší manžele Kvasničkovy, kteří na Hukvaldech provozují i vlastní zážitkovou kavárnu, nyní dočasně zavřenou.