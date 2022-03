Kdyby pohostinství v její rodině nemělo stoletou tradici, asi by s živností už dávno sekla a užívala si důchodu. Mrzí ji, že dnešní doba hospodám nepřeje a štamgastů je čím dál méně. Ráda vzpomíná na dobu, kdy to v hospodě, jak se říká, „žilo“.

„Hospůdka v našem domě funguje asi sto let. Kdysi ji založil můj otec. Nějaký čas ji také provozovala Jednota. Vystřídalo se v ní několik nájemců a posledních padesát let ji vedu sama. V poslední době to ale nestojí za nic. Dělám to už jen tak z dlouhé chvíle,“ svěřila se téměř osmdesátiletá Eva Chytilová.

Kdysi bývala hospoda otevřená takřka denně, ale dnes už funguje jen od pondělí do čtvrtka od 17 do 19 hodin. Na prodej jsou pochutiny, nealkoholické a alkoholické nápoje. Pivo se zde ale netočí.

„Bývalo to lepší. Lidé se ale nějak stáhli do sebe. Setkávají se s kamarády spíše doma,“ poznamenala Eva Chytilová a její syn k tomu dodává:

„Vesnickým hospůdkám se vede obecně špatně. Chybějí totiž zákazníci. Vztahy na vesnicích tak nějak opadly a své udělala i ekonomická situace, která tlačí ceny piva nahoru,“ vysvětlil Václav Chytil.

Kdysi hospůdky na vesnicích nahrazovaly kulturní středisko, kde se setkávali lidé, hrály se v nich společenské hry i divadelní scénky. „Já jsem to nezažil, ale i u nás v hospodě prý bývalo pódium. Šlo o klasickou venkovskou hospodu, která je dnes už jen na poloviční ploše,“ uzavřel Václav Chytil.