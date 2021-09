Zvířata žijí celoročně venku. Kromě rozlehlých pastvin mají k dispozici i kus lesa. „V létě se schovají před sluncem a v zimě před přívaly sněhu a studeným větrem. Vodu jsme jim dotáhli i do této části ‚výběhu‘,“ popisoval Marek Spáčil.

„Skotský náhorní skot je přímo ideální do našich klimatických podmínek. Je to velmi tvrdé a odolné plemeno s velmi atraktivním vzhledem,“ vysvětloval Marek Spáčil, proč se rozhodl pro chov krav, které běžně nespásají české louky.

Majestátní rohy a „ofina“ přes oči. Atraktivní vzhled cizokrajného plemene skotu na louce na okraji Mutkova, nejmenší obce na Olomoucku, přitahuje pozornost. Takovou, že se do vísky v kopcích Nízkého Jeseníku nad Šternberkem začaly pořádat zájezdy. Na ekologické farmě Ranč v Ohradách je zvířecích unikátů více.

