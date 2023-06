Zahradnickou pohotovost založila Lenka Šulcová ze Sence před deseti lety. Podnikatelka se stará o soukromé zahrady i městskou zeleň a na své farmě pěstuje ovoce a zeleninu - bez jakýchkoli pesticidů a umělých hnojiv, které pak prodává v bedýnkách stálým zákazníkům. V létě bývají základem jejich obsahu hlavně papriky, rajčata nebo cukety, s podzimem přichází čas brambor a dýní.

Zahradnice Lenka Šulcová má v Senci svoji vlastní farmu | Video: Deník/Josef Rod

Vztah k přírodě a rostlinám má Lenka Šulcová odmala. Už jako sedmileté dítě prý dokázala dokonale vyplít záhon s meduňkou. Své dětství prožila u dědy na statku, a když se ve čtrnácti rozhodovala, na jakou školu jít, vyhrála Česká zahradnická akademie v Mělníku. Během mateřské pak absolvovala obor zahradnictví na České zemědělské univerzitě.

Firmu Zahradnická pohotovost založila v roce 2013 s tím, že se bude věnovat údržbě zahrad a řezání ovocných stromů. Tehdy se tím v regionu už léta nikdo nezabýval.

„Když jsem byla asi měsíc na úřadu práce, absolvovala jsem podnikatelský kurz. Už tenkrát jsem při tvorbě podnikatelského záměru nazvala svou fiktivní firmu Zahradnickou pohotovostí. Záměr jsem poté obhájila i před porotou. Následně jsem dostala od úřadu čtyřicet tisíc, koupila si sekačku, křovinořez a nůžky na násadě, dala jsem si inzerát do novin - a hned začal jeden telefonát za druhým,“ popisuje své podnikatelské začátky Lenka Šulcová.

Původně měla dokonce vymyšlenu i karikaturu od Milana Kounovského, kterou by polepila svůj vůz, nakonec ale reklamu vůbec nepotřebovala.

Před čtyřmi lety se začala starat i o městskou zeleň. V současné době pečuje o tři sídliště, devět ulic, květinové věže na Husově náměstí a několik dalších záhonů. Zabývá se rovněž údržbou více než padesáti zahrad a několika firemních areálů.

Před sedmi lety otevřela vlastní farmu v Senci. „Mám hektarové pole. Původně jsme na něm chtěli postavit dřevostavbu, ale po rekonstrukci statku nám už nezbyly peníze, a tak jsme přemýšleli, co s polem. Nakonec jsem se rozhodla, že postavím paletové záhony, ale nechtěla jsem kupovat substráty, které jsou na bázi rašeliny, protože je to silně vyčerpatelný zdroj. Přemýšlela jsem, co tam dát místo něj. Neměla jsem žádný kompost, takže jsem na začátku chodila po vesnicích, sbírala listí a vozila ho na farmu. Měli mě tenkrát za blázna,“ vzpomíná zahradnice.

Lenka Šulcová má farmu v SenciZdroj: Deník/Josef Rod

Nakonec přišel nápad pěstovat zeleninu ve směsi propařeného hnoje, ve které se běžně pěstují žampiony.

„Sháněla jsem žampionárnu v okolí a nakonec mě to přivedlo až do Soběslavi. Pána, který ji prodával, můj nápad uchvátil a ptal se, kolik toho chci - a já na to že kamion. Nakonec jsem se ním domluvila, přivezli první hromadu a využila jsem i substrát z vedlejší soběslavské firmy. Tři roky po sobě jsem navážela fůry, až vznikl základ pro záhony. Tato směs tří hnojů je ovšem poměrně agresivní, má velký podíl slámy a hodně živin. Některé druhy zeleniny nesnesou přímé hnojení hnojem, a tak jsem míchala směs s pískem a ornicí,“ prozrazuje farmářka.

Dlouho bojovala s pýrem, kterého se zbavila až po pěti letech. „Zkoušela jsem, co je lepší, zda přesívat zelené hnojení a dát tam pokaždé něco jiného, nebo mulčovat. Ve finále jsem zjistila, že v rámci ekonomiky pěstování je výhodnější zelené hnojení. Po pěti letech se půda úplně proměnila,“ pochvaluje si.

Saláty, cibule či jahody

Lenka Šulcová nepoužívá umělá hnojiva ani pesticidy, zakládá si na čistě organickém pěstování. Před čtyřmi lety začala prodávat zeleninu a ovoce v bedýnkách. Dosud je rozvážela dvakrát týdně, v pondělí a ve čtvrtek. Nyní je z časových i finančních důvodů souvisejících se zdražením nafty bude rozvážet jednou týdně a podruhé si zákazníci přijedou na farmu.

Obsah bedýnek se v průběhu roku mění. Na jaře jde především o různé druhy salátů nebo česnek. „Saláty jsou pochopitelně lehčí, ale zase jsou jarní bedýnky nadupané vitamíny. Česnek jsem se naučila pěstovat na zeleno. Nať ze stroužku se naseká a použije se jako normální česnek. Má to opravdu sílu. Dále je v bedýnce jarní cibulka, cibule, jahody, třešně, ředkvičky, ale třeba i kedlubny a první okurky,“ říká o jarních bedýnkách podnikatelka.

V létě jsou základem bedýnek především papriky, rajčata či cukety. „Letní bedýnka je sklizena samozřejmě mnohem rychleji. V září se do bedny dají cukety, brambory, dýně hokaido. To už je třeba osm kilo, a přitom jde pouze o tři druhy zeleniny. Když tam dodám další zeleninu, hned má bedýnka kolem dvaceti kilo,“ dodává zahradnice s tím, že cena jedné bedny je 450 korun.

Lenka Šulcová má farmu v SenciZdroj: Deník/Josef Rod

Lenka Šulcová by časem chtěla docílit komunitou podporovaného zemědělství, které je založeno na principu oboustranně výhodného partnerství. Spotřebiteli zajišťuje po celou sezonu pravidelnou dodávku čerstvých potravin, zemědělci jistotu odbytu a spravedlivé ocenění jeho práce. „Musíte k tomu mít zákazníky, kteří vidí přidanou hodnotu. Zaplatí už v zimě předem, abych mohla napěstovat sadbu, přivézt si hnůj, zkrátka aby bylo z čeho brát,“ vysvětluje.

Senecké podnikatelce pomáhají na farmě další tři lidi, přesto má práce až nad hlavu. Na dovolenou už jí čas nezbývá. „Když jsem si ji za tu dobu, co podnikám, několikrát vzala, stačilo být pár dní pryč a vždycky nastal nějaký problém. Jednou byl orkán a prasklo vypínací lano na foliovníku, škody za patnáct tisíc, jindy přestal fungovat ohradník, a když jsem se vrátila, krávy pobíhaly po farmě a vyjídaly zeleninu,“ vypráví.

„Nedávno jsem se ještě uvrtala do natáčení pořadu Receptář, starám se o své dvě dcery, a tak toho mám opravdu až nad hlavu,“ dodává senecká zahradnice.