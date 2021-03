Přesně tato myšlenka stála před třemi lety u zrodu originální platformy AD24 (a stejnojmenné společnosti), jejímž cílem je kultivace venkovního reklamního prostředí. Autoři sdružení kolem Radka Šalomona si kladou za cíl jít proti tzv. reklamnímu smogu ve městech a využít k tomu nejmodernější technologii, kterou pro tento účel sami navrhli.

„Proč pro reklamu nevyužít provozovny, kde již zákazník nakupuje nebo užívá služeb? Unikátnost našeho řešení spočívá v tom, že jde o pružné, otevřené a přehledné řešení, které zadavatelům umožňuje utratit za reklamní sdělení přesně tolik, kolik chtějí,“ vysvětluje.

Vývoj systému trval dva roky, když ověřovací zkoušky proběhly loni na podzim. Podle slov autora nápadu úspěšně. Jak říká, zdrojem inspirace byl každodenní život ve městech: „Každý z nás přece vnímá značné množství reklamního smogu, kvůli kterému ulice měst nevypadají dobře. Nemám rád, když reklama visí na zdi historické budovy nebo když mi reklamní totemy překážejí v chůzi po chodníku, a musím se jim vyhýbat. V zahraničí se již snahy o omezení těchto záporných jevů objevily. Nikdo však nepřišel se skutečnou digitalizací venkovní reklamy a její projekcí na obrazovky. Dovolím si říct, že tím se odlišujeme od jiných subjektů podnikajících v této oblasti,“ pokračuje podnikatel.

Zjednodušeně řečeno, AD24 přináší nové možnosti propagace a inzerce produktů a služeb na místní úrovni tak, aby byl celý systém dostupný i místním podnikatelům. Ať už cenami za propagované výrobky či služby, anebo také příjmy z toho, že ve svých provozovnách danou reklamu umožní a do-stanou z ní podíl až ve výši 75 procent příjmu.

Dvě strany téže mince

Koncept zároveň přináší nové možnosti styku měst, samospráv i státní správy s občany. Pro místní podnikatele je důležité, že tato platforma je schopna pracovat se všemi typy obrazovek, s modely novějšími i těmi staršími. Navíc nemusejí nic dělat, o vše se postarají organizátoři.

„Naše řešení spočívá v rozmístění reklamních obrazovek do míst, kde jsou lidé v klidu a nepospíchají. Když chtějí, dozvědí se novinky z okolí. Pokud ne, obsah ignorují,“ říká podnikatel.

Nezastírá, že koronavirus realizaci nápadu nepomáhá. Se situací se firma snaží vypořádat, jak se dá, ale stav, kdy nikdo přesně neví, kdy dojde k otevření maloobchodu, restaurací a úřadů, není pro nikoho prospěšný. Na druhou stranu se potřeba rychlého šíření informací do veřejného prostoru, včetně nemocnic, stanic veřejné dopravy, prodejen atd. ještě prohloubila. Mimo klasickou inzerci lze zobrazovat rovněž informace veřejných institucí. Nejméně desetinu prostoru navíc AD24 poskytuje neziskovým organizacím.

A co vzkazuje Radek Šalomon lidem, kteří teď také uvažují o vlastní podnikatelské dráze? Nalévá jim dávku odvahy: „Pokud se chcete postavit na vlastní nohy, jděte do toho. Zkušenosti, které naberete, vám už nikdo nevezme. Zaměstnat se můžete vždy, ale pocit, že to, co vybudujete, funguje, vás bude každé ráno probouzet a motivovat do další práce.“