„Čtyřicetdevítka“ funguje už šest let, třetinu její éry však postihly omezení kvůli covidu, proto teprve nyní hodlá již oblíbený podnik udělat skutečnou díru do světa.

Restaurace na scénu skočila oběma nohama. Z bývalého finského domku v ulici Československé armády zůstalo jen obvodové zdivo, zbytek si majitel Patrik Gajdošík uzpůsobil obrazu svému. Ať už jde o prosklenou střechu, prodyšný, moderně zařízený prostor vyplněný uměním či netradiční kuchyni. „Chtěl jít jinou cestou,“ popisuje šéfův záměr v jeho nepřítomnosti šéfkuchař Jan Gurecký.

„Děláme francouzsko-italskou fúzi, nyní si například libujeme v gorgonzole. Alkohol máme francouzský, vyjme plzeňského piva, děláme si denně vlastní čerstvé těstoviny, českou kuchyni máme zastoupenou spíše u meníček. Šéf má rád neustálou inovaci,“ vysvětluje muž, který se na propagaci restaurace těší.

Manželka mu prý konečně uvěří, že v práci tráví spoustu času – pět dní v týdnu od devíti do devíti. Do Restaurace [49] po roce a půl provozu přišel, aby si odpočinul od pozice šéfkuchaře, leč se mu to „nepodařilo“ nadlouho.

Zaměstnavatele už ale měnit nehodlá, v podniku konečně našel motivaci, vyhovuje mu i otevřená kuchyně, z níž si může povídat s hosty, díky čemuž třeba i značně zlepšil svůj slovník. „Navíc šéf pořád něco plánuje, vymýšlí, tady se člověk ani nemůže nudit,“ těší Gureckého jeho štace v restauraci, kterou nazývá též galerií.

Díky majitelově oblibě v umění tak denně kouká na hlavu starověké tanečnice, nechybí ani jiné umělecké prvky včetně například v Paříži vydraženého velkoplošného obrazu Venuše neznámého autora z 19. století, venku je i majitelem vlastnoručně malovaný obraz. Spojení umění a jídla se Gajdošíkovi vydařilo.

Apartmány a Bistro [49]

V době covidu byl čas na přípravu dalších projektů. Hned vedle restaurace se tak v nejbližších měsících otevřou nové apartmány, ty budou i součástí nově vznikajícího Bistra [49] o kousek níže v ulici. Z čísla popisného restaurační budovy se tak stane poznávací značka.

„Bude to levnější gastronomie formou bistra ve dvou patrech, v horním bude naříklad i zázemí pro hraní na playstationu,“ avizuje Gurecký. S očekávaným návratem lidí do restaurace chce „Čtyřicetdevítka“ vylepšit i jídelní lístek.

„Uvidíme, jaké možnosti budou s očekávaným dalším zdražením surovin. Vždyť jen losos teď podražil o 150 korun. Do budoucna se očekává další růst cen potravin až o čtyřicet procent. Bude to drastické pro domácnosti i pro nás,“ uvědomují si v Restauraci [49]. S otevřenou myslí a neustálými to nepochybně půjde snáz.