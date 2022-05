Restauraci Fantasii přistavenou k vlastnímu domu provozovali manželé Sýkorovi po dvacet let den co den, vyjma jednoho dne v týdnu na odpočinek. V roce 1998 otevřel Josef Sýkora menší bar s venkovní zahrádkou, kterou časem zastřešil, později i zasklil a udělal z ni vnitřní prostor. Následně udělal venkovní posezení za domem, kde se scénář opakoval a dnes je z něj salonek.

Sýkorovi stihli zlaté časy v pohostinství i nástup nové éry – přesun na zahrady nejprve částí jídelníčku a posléze i alkoholu. V posledním případě už ale fungovali v novém režimu.

„V roce 2017 jsme otevřeli jen na letní sezonu a od zimy jsme začali restauraci trvale provozovat už jen na akce na základě objednávky,“ říká Josef Sýkora, který své životní dílo vybudoval postupně svépomocí a na základě bratrova návrhu jej následně s manželkou pojmenovali Fantasie, protože vše vznikalo na základě vlastní fantazie. „Nakonec bychom do tohoto režimu kvůli covidu stejně museli přepnout. Navíc jsme najímali hodně brigádníků, kteří dnes v gastru zkrátka chybějí,“ popisuje Josef Sýkora nevyhnutelný scénář.

Akce všeho druhu

Manželé tak v podstatě fungují v obráceném režimu než většina lidí – přes týden odpočívají, to je zájem vesměs jen nárazově o smuteční hostiny, naopak o víkendu pracují naplno. Vedle zmíněných pohřbů hostí narozeninové a rodinné oslavy, svatby či třeba firemní večírky, ale otevírají klidně i pro zcela obyčejná setkání party deseti lidí, kteří si chtějí přijít posedět.

„Všechno je o domluvě. Jde o kuchyň – to co se objedná, to se udělá. Nalévat alkohol není problém, ale kuchyň musí být předem připravená. A tím vlastně celý nový režim vznikl: když máte otevřeno stabilně a máte jídelní lístek, vše na něm by mělo být dostupné, ale když lidí ubývalo, spousta surovin přišla vniveč. Navíc topíme briketami v kamnech a mnohdy se nevyplatilo celodenně udržovat vytopené prostory,“ vrací se Josef Sýkora k téměř pět let starému rozhodnutí zapříčiněnému i vzrůstající konkurencí, kdy v Polance v jednu chvíli fungovalo až čtrnáct pohostinských zařízení.

Dnes už jich je opět jen hrstka – zato vedle grilů přibylo na polaneckých zahradách a u garáží i výčepních zařízení. „Nám už to takto stačí, manželka má ještě jiný příjem, ale já už jsem v důchodu, takže určitý klid i vítám,“ říká Josef Sýkora.

Velký zájem

Klid však pro některá období není to správné slovo. „Třeba loňské prázdniny jsme se téměř nezastavili. Během covidu všichni hromadné akce odkládali, slavili narozeniny se zpožděním, a hromadně pak projevovali zájem o letní termíny, kdy dříve bývalo kvůli dovoleným klidněji. Zkrátka chtěli využít rozvolnění a sejít se,“ vzpomíná na loňské léto Pavlína Sýkorová.

Také nyní má Fantasie poměrně plný kalendář. „Na soboty máme plno na následující dva měsíce,“ dodává manžel.

Fantasie dnes nabízí kapacitu pro zhruba padesát lidí, ale pokud jsou skupiny méně početné, mohou se konat i dvě akce současně, protože prostory s vlastním sociálním zázemím jsou oddělené. Žádný poplatek „za otevření“ si majitelé samozřejmě neúčtují, hosté hradí pouze to, co zkonzumují. A výjimečně si mohou přinést i něco svého.