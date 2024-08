Tak šikovného chlapa by si přála mít doma snad každá žena. Na co sáhne, to dokáže opravit. Padesátiletý Richard Tichý z Opavy nouzi o práci rozhodně nemá. Jako hodinový manžel je doslova na roztrhání. „Někdy žasnu při opravách po jiných firmách, protože snad není ani normální, za jak nekvalitní práci jim lidé dokáží zaplatit,“ podotýká Tichý.

Museli jste už někdy na svém mobilním telefonu vyřídit třeba šedesát příchozích hovorů za den? Pro Richarda Tichého to není nic výjimečného. Lidé mu denně volají, aby si ho objednali na opravu prakticky čehokoliv.

„Mám obrovskou škálu prací, které dělám. Je to od sestavení nábytku, výměny zásuvek přes kapající kohoutky, opravy poliček a skříní až po vše, na co si člověk vzpomene. Dělám také větší zahradní práce, pokládání zámkové dlažby, stavím i altány. Takže toho mám spoustu a je to různorodé,“ popisuje rozsah svých činností.

Manželé pracují, ženy volají o pomoc

Nejčasněji se na něj obracejí ženy. Mnohdy ty, jejichž manželé pracují a na řemeslné práce doma nemají čas nebo schopnosti. Podle Richarda Tichého je složité kvůli množství zakázek dobře si časově rozvrhnout práci tak, aby všechno stihl. Raději má dlouhodobější zakázky, drobné práce, jako jsou výměny záchodů a baterií, si nechává na odpolední hodiny.

Jako hodinový manžel se začal živit zhruba před dvanácti lety. Coby vyučený stolař měl k práci rukama vždycky blízko. Další řemesla, jako je třeba práce s vodou a elektřinou, odkoukal od starších mistrů. Už jeho tatínek ho nabádal, aby se dobře díval a učil se.

close info Zdroj: Deník/Radim Šlezingr zoom_in Hodinový manžel Richard Tichý z Opavy.

Samotné stolařině se věnoval po škole tři roky. Pak dělal u otce v hospodě číšníka a dalších šestnáct let pracoval v léčebně jako zdravotní bratr. Když ho to už nebavilo, přešel do autolakovny, což ho profesně naplňovalo, protože potřeboval pracovat rukama. Pak ale přišel těžký úraz, kdy spadl ze střechy a poranil si páteř. Do toho se mu narodil syn.

„Takže přišla myšlenka, co dělat dál. Věděl jsem, že těžké věci už tahat nemůžu. Takže jsem se rozhodl, že začnu pracovat sám na IČO. Od té doby to dělám,“ popisuje své začátky v roli hodinového manžela.

Oříšek je skoro všechno, co lidé sami stvoří

Tento zajímavý název své profese začal používat už před léty. „Obdobně už hodinový manžel fungoval v zahraničí. Začínal jsem v době, kdy na mě všichni hleděli kvůli názvu hodinový manžel jako na blázna, protože si představovali pod tím bůhvíco. Takže to bylo takové úsměvné. Většinou, když mě zavolala něčí žena, že manžel není schopen něco doma opravit, tak manžel tam čekal málem s palicí, protože si myslel, že dělám jiné služby,“ vzpomíná s nadsázkou.

I když si v současné době poradí téměř se vším, občas narazí na nějaký těžko řešitelný úkol. Nejtěžší totiž je, když musí po někom napravovat jeho „fušeřinu“.

„Oříšek je skoro všechno, co lidé sami stvoří. Zajímavé jsou různé opravy po někom. Žasnu i při opravách po firmách. Někdy se rozčiluju, nadávám, protože to snad není ani normální, že ti lidi si to nechají od nich udělat a ještě jim zaplatí,“ vysvětluje Richard Tichý.

Sám si zakládá na tom, že svou práci odvádí precizně. Také proto má plno zakázek, a pokud mu zavolá nový zákazník, bude si muset počkat na jeho návštěvu až tři měsíce. Občas samozřejmě narazí i na lidi, kteří všechno umí lépe než on – ovšem pouze teoreticky, ne rukama. Naštěstí pracoval v léčebně, kde si zvykl na nejrůznější typy lidí, a ví, jak se proti nim obrnit a jak s nimi jednat.

„Ročně narazím zhruba na dva lidi, kteří vás doslova vysají. Není jich naštěstí moc,“ uzavírá s úsměvem.