Podnikání v oboru, který si David Havlena po odchodu ze zaměstnání zvolil, chce rozhodně ostré lokty, ale především kreativitu a být neustále ve střehu. Tato práce je navíc dost časově náročná, ale David dění kolem muziky prostě miluje.

Davidova cesta ze Všerub až do Hollywoodu | Foto: se svolením Davida Havleny

Dvě zlaté desky a jedná platinová za fotografie, design, grafiku a hudební klip natočený na legendární americké historické dálnici Route 66 a tisíce fotografií z koncertů po celé Evropě. To je stručný výčet profesního života fotografa a kreativce Davida Havleny. Už patnáct let žije v domku ve Všerubech u Plzně. Byla to právě západočeská metropole, která mu změnila život.

„Do Plzně jsem kdysi odešel kvůli práci. Moderoval jsem ranní vysílání v soukromém rádiu, následně jsem odešel do Českého rozhlasu Plzeň a po několika letech skončil jako redaktor zpravodajství v České televizi. Během těch let jsem také aktivně psal a fotil pro český hudební magazín. A určité období jsem byl i hlasatelem FC Viktoria Plzeň. Moje kreativní touha mě ale nakonec přiměla k tomu, abych se postavil na vlastní nohy a realizoval se bez jakýchkoli omezení,“ popisuje svou cestu Havlena.

Nejprve mu byl hlavním partnerem rockový časopis, pro který externě pracoval celkem dvanáct let. „Tohle byla velká škola hudebního byznysu. Cestoval jsem po Evropě, fotil a natáčel s předními rockovými kapelami. A tehdy jsem se začal skutečně profilovat,“ vzpomíná David.

V hlavě ale nosil jeden stále nesplněný sen – projekt v Americe. „Věřil jsem, že se mi to díky postupně získaným zahraničním kontaktům podaří. Chtěl jsem poznat Kalifornii a Hollywood. Že se nakonec za oceán podívám s kamerou a foťákem s českou kapelou, to by mě ve snu nenapadlo,“ říká.

V roce 2019 si dnes čtyřicetiletý David Havlena plácl s tuzemskou rockovou ikonou Doga a vše nabralo jasný směr. „Se svými zkušenostmi jsem měl Doze co nabídnout a věřil jsem, že to vyjde. Trochu to v určité fázi zbrzdila pandemie koronaviru, ale zvládli jsme to,“ líčí David.

Jízda po legendární dálnici Route 66

V prosinci 2021 obdržel první zlatou desku za fotografie, grafiku a PR k albu Dogy Hard werk. Začátkem roku 2022 pak druhou zlatou desku, opět za fotografie, grafiku a PR k nahrávce Respekt, k desce od stejné kapely. A na přelomu dubna a května stejného roku už seděl v letadle směr Kalifornie s cílem natočit klip na Route 66.

„Ani se mi nechce věřit, že se to fakt stalo. Doga natočila skladbu Route 66 a já jsem od začátku věděl, že to bude velký hit. To se potvrdilo. Jenže klip k legendární americké dálnici nemůžete točit na D1, to by nefungovalo. Takže nebyla jiná cesta než uskutečnit výpravu za velkou louži. Strávili jsme tam neskutečných jedenáct dnů, byli v Los Angeles, Hollywoodu, Las Vegas a pak na ikonických místech Route 66. Klip se odehrává na motorkách, takže jsme neustále cestovali a já jsem skoro pořád točil,“ vypráví Havlena.

Doga - Route 66:

Splnil si tak sen, který v mnohém předčil jeho očekávání. Klip sklízel úspěch jak mezi fanoušky, tak i v mnoha různých komunitách. Tím ale americký příběh Davida Havleny neskončil.

„Hrozně jsem si Route 66 a její kulturu zamiloval. Při natáčení v městečku Oatman jsem nadnesl, že by byla senzace, kdyby tam Doga odehrála koncert. A po návratu do Čech jsem na tom začal urputně pracovat. Nebylo to snadné, ale v říjnu odjíždíme s kapelou odehrát na Route 66 menší turné. Čeká nás cesta dlouhá přes 2000 mil, zároveň budu opět točit klip a vzniknout by měl i dokument,“ přibližuje letošní plány.

David si stále rád najde chvilku, aby s foťákem vyrazil na nějaký koncert či festival. A ještě jedné věci si považuje – plzeňských Slavností svobody. Ty totiž na náměstí Republiky moderuje už celých deset let.