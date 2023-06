Rodinná farma Stříbrný v Radimi na Jičínsku vyprodukuje tisíce litrů mléka denně. Přestože většina produkce směřuje k dalšímu zpracování, mohou si místní, ale i přespolní, odnést prémiové mléko také z mlékomatu přímo v areálu farmy. A rozdíl není jen v kvalitě, cena v mlékomatu se pohybuje kolem patnácti korun za litr.

Karel Stříbrný a jeho Rodinná farma Stříbrný v Radimi na Jičínsku | Foto: se svolením Karla Stříbrného

„V poslední době je opravdu zájem vyšší. Lidé na cenu slyší a takřka denně máme vyprodáno. Je vidět, že lidé nejen šetří, ale jdu i za kvalitou. Někdy je u automatu fronta jak za socíku na banány,“ říká jednatel Karel Stříbrný. Oproti loňskému roku je zájem skoro o čtvrtinu vyšší, než v loňském roce. Zákazníci si v mlékomatu týdně načepují kolem dvou tisícovek litrů.

O životní dráze měl Karel Stříbrný jasno od mládí. Narodil se na farmě, která nyní nese jeho jméno, a před očima měl vzor svého otce, který hospodařil už od čtyřicátých let. S manželkou Zdenkou, která rovněž pochází ze selského rodu, hospodařili až do začátku devadesátých let na 11 hektarech půdy a chovali 12 černobílých holštýnských krav. „Pamatuji si maminku, která dojila ručně. Sedla na stoličku a tahala struky, to si dnes už vůbec nedokážeme představit,“ vzpomíná Karel Stříbrný.

V roce 1990 převzal Karel Stříbrný hospodářství od rodičů. Začátky byly složité, nikdo nevěděl, co bude. O rok později se rozhodli chovu skotu rozšířit. „Propaganda frčela, všechno nám naslibovali, tak jsme se pustili do výstavby nové haly pro osm-desát kusů krav. Stavba stála 15 milionů korun, za tři miliony jsme nakoupili holštýnské plemeno pro uzavřený obrat stáda. Poprvé jsme dojili o dva roky později,“ pokračuje.

Čtyři farmáři

Chod farmy zajišťují ve čtyřech lidech, Karel Stříbrný s manželkou Zdenou, dcera Maruška a syn Karel. Rostlinnou výrobu zcela podřídili potřebám výroby živočišné, kterou představuje stádo holštýnských dojnic zařazených do šlechtitelského chovu s průměrnou roční užitkovostí 10 tisíc kilogramů mléka. Jde o jeden z nejlepších chovů ve východních Čechách i v rámci České republiky.

Karel Stříbrný a jeho Rodinná farma Stříbrný v Radimi na JičínskuZdroj: se svolením K. Stříbrného

„Nejšťastnější jsem, když můžu být ve stáji, pozorovat stádo. Mám to nejsvobodnější povolání, jaké si lze přát,“ svěřil se Karel Stříbrný. Spolu s manželkou se shodují, že by neměnili za nic na světě, přesto kdyby stáli opět před rozhodnutím jít do toho znovu, zřejmě by váhali.

Moderní hala

Nedávno investovali do nové, moderní robotické haly, která umožňuje kompletní servis od krmení přes dojení až po drbání speciálním robotem. Krávy se mohou volně procházet nebo si dopřát odpočinek v boxech vystlaných slámou. Hospodaření pomocí nejnovějších technologií s sebou přineslo větší pohodu zvířat i méně lidské práce.

Moderní hala je rozdělená na dvě části, v každé je dojicí robot. Krávy přicházejí samy dvakrát až třikrát denně a dojení probíhá automatizovaně na základě údajů, které robot o každém konkrétním zvířeti má. Robot se dokáže přizpůsobit nepravidelnostem struků a samozřejmě umí i testovat mléko. Nemůže se proto stát, že do nádrže s mlékem vpustí to, ve kterém by byla stopa krve.

„Dojicí robot znamená víc svobody. Když jsme odpoledne někde na návštěvě, nemusíme si hlídat čas, abychom byli nejpozději do čtyř doma a začali s večerním dojením. To obvykle zabralo tři a půl hodiny, ráno čtyři. Když jsem s dojením po pětadvaceti letech přestala, trvalo týden, než jsem si zvykla na to, že mám najednou víc času a volnosti,“ popisuje Zdena Stříbrná.

Nový kravín v Radimi stál včetně vybavení 30 milionů korun. A nové prostředí se okamžitě projevilo na množství vydojeného mléka. Oproti minulosti je ho až o 700 litrů denně více. „Krávy úplně pookřály. Šli jsme o 600 až 700 litrů denně s dojivostí nahoru. Krávy jsou naučeny a už tady stojí frontu, aby je robot podojil,“ přibližuje Karel Stříbrný.