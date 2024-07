Týmovost, odvaha, čestnost, péče a humor. To jsou hlavní hodnoty, na kterých si zakládá společnost Albert. Na jejich základě vytváří pro všechny kolegy ve více než 330 prodejnách, třech distribučních centrech, službě Albert Online i centrále zdravé a bezpečné pracovní prostředí.

V posledním pravidelném průzkumu spokojenosti doporučilo Albert jako místo k práci úctyhodných 89 % zaměstnanců. Prostor tu mají i mladí. Jednou z nich je třeba Romana Vinšová.

Točí se kolem peněz třetím rokem

„Peníze, peníze a zase peníze.“

Čtyřiadvacetiletá Romana Vinšová se totiž pohybuje kolem peněz už třetím rokem. Nyní je v supermarketu Albert v Králově Dvoře u Berouna team leader – vedoucí skupiny pokladních.

V tomto Albertu pracují u pokladen dvě desítky zaměstnanců, až na tři výjimky všechno ženy. A takový tým potřebuje mít dokonalý servis. Ten se Romana Vinšová snaží zajistit. Po vyučení v oboru číšník měla pár brigád, pak ale přišel covid a sehnat práci bylo těžké. Před třemi lety se objevila možnost nastoupit do Albertu v Králově Dvoře a z Romany se stala pokladní. Po první směně toho měla doslova „plné kecky“.

„Tahle práce je neskutečně náročná. Běžný zákazník si to nedovede představit, domnívá se, že jen načítáme zboží a inkasujeme a vracíme peníze. Jenže tahle práce kromě fyzické náročnosti je nesmírně obtížná i psychicky. Fronty u pokladen v podstatě nikdy nekončí, a jen tak odejít, třeba na záchod, pokladní prostě nemůže. Podle Romany je pokladní zároveň i encyklopedií prodejny.

„Musí umět rozlišit druhy pečiva a dalšího zboží. Je to opravdu velký nápor na psychiku.“

Od pokladní až po team leadera

Za pokladnou vydržela sedávat půl roku.

„Pak mi řekli, že jsem šikovná a že bych se mohla zaučit na informacích. Tak jsem to zkusila. Na tomto pracovišti je to také o psychice. Řeší se tu takzvané vratky, reklamace, cenové rozdíly. Každému zákazníkovi se snažíme maximálně pomoct a vyhovět.“

Po dalším roce přišla opět změna. Z Romany se stala hlavní pokladní.

„Starat se o trezory, počítání peněz, dohled nad pokladními. To mi vydrželo rok a přišla zatím poslední změna, zase jsem povýšila.“

Třetím týdnem je team leader. Opět má na starosti pokladní, ale nyní se vším všudy. Řeší docházky tak, aby v pokladnách pořád někdo byl. Není to jednoduché, protože požadavky pokladních jsou různé a je třeba je sladit. Stará se o trezor a jeho stav, přijímá do něho peníze, odvádí peníze do banky, odvádí stravenky, rozměňuje drobné. Sleduje, aby nebyly fronty u pokladen.

„Ze stanoviště informací vidím všechny pokladny, a jakmile se někde objeví delší fronty, reaguji a obsazuji další pokladnu, případně jdu za pokladnu sama. A když nějaká pokladna nefunguje, pokusím se ji opravit. Je toho docela dost,“ usmívá se.

Práci si nosí domů, baví se o ní často

Romana Vinšová přiznává, že si práci takzvaně nosí i domů.

„Trezor je vážně velká odpovědnost a když jedu z práce domů, pořád myslím na to, jestli jsem něco nezapomněla, co jsem neudělala, jestli jsem zavřela trezor. Ale to je prostě moje zodpovědnost, bez ní by tohle nešlo dělat.“

Mladá dáma, která v supermarketu patří k nejmladším, říká, že její práce není nudná.

„Já bych nedokázala sedět v kanceláři. Práce s lidmi mě baví. Náš kolektiv je různorodý, je třeba s lidmi pracovat, hovořit, každý má své problémy. Mám ráda lidi, kteří pracují, makají. A když to někdy hapruje, musíme to řešit. I kdybych tu nepracovala, určitě bych tu nakupovala. Máme velké přehledné prostory, zboží mnoha segmentů, chloubou jsou zdravé potraviny a oddělení bio. Mě to v Albertu prostě baví.“

Když Romana Vinšová zamíří z práce domů, ráda si s rodinou povídá.

„Moje srdíčko je moje rodina a přítel. Jsem s nimi moc ráda, povídáme si, jasně, že hodně často o mé práci, a když je čas, tak s přítelem kadeřníkem vyrazíme na výlet nebo na dobré jídlo do restaurace. A i tam se mi moje práce v Albertu často dostane do mysli. Ale nedivte se, ti Alberťáci jsou moje druhá rodina, zatím o ně nechci přijít. A to ani tehdy, když toho mám nad hlavu a třeba mě někdo rozčílí, což se stává,“ dodává Romana Vinšová, čtyřiadvacetiletý team leader, tedy vedoucí skupiny pokladních v Albertu.