Jak Honza říká, poctivost je důležitá v každém řemesle, takže i ve výrobě zmrzliny. „Ta musí skvěle chutnat, ale také dobře vypadat, zákazník opravdu musí dostat zmrzlinové rolky. Mrzí mě, že občas zahlédnu některé naše konkurenty, jak prodávají zákazníkům spíše drolenou zmrzlinu než rolovanou, kazí to pak celkový dojem z rolované pochoutky.“

Neobvyklé kozí zmrzliny. Černá je hitem, slaná s červy vyvolává různé reakce

Největší výhodou této dobroty je to, že si do ní zákazník může vybrat ingredience podle vlastních preferencí, a navíc ji výrobce připravuje přímo před ním. Vše se odehrává na mrznoucí desce, která má okolo -20 stupňů. „Přísady, které si zákazník vybral, poté zalijeme naší zmrzlinovou směsí, jež je primárně ze smetany. Následně vše špachtlemi rozsekáme a vytvoříme z toho „zmrzlinovou kaši“, kterou pak rozetřeme na mrznoucí desce do obdélníkové tvaru. Poté polotovar špachtlí seškrabujeme z desky a vzniknou z toho zmrzlinové rolky, které dáváme do našich bio kelímků. Zákazník si pak může vybrat na dochucení různé polevy a posypy.“

Ingredience do zmrzlin si zákazník vybírá z ovoce a sušenek, přímo v ceně jde o dvě libovolné přísady. Díky této možnosti je chuť zmrzlin Royal Rolls velmi různorodá, kombinací je hodně. Z ovoce jsou to jahody, maliny, borůvky, banán a mango, ze sušenek Raffaello, Oreo, Kinder Bueno, Lotus a KitKat.

Začalo to stánkem u vody

V létě 2018 poprvé nabídli svojí zmrzku u vodní nádrže Barbora v Oldřichově u Teplic. Pronajali si tam stánek u hlavního vchodu, který poté zrekonstruovali. Jak už to bývá u podnikání, ze začátku řešili spoustu problémů. „Chtěli jsme původně začít 1. července zmíněného roku, nicméně nám včas nedorazil stroj na rolovanou zmrzlinu. Takže jsme mezitím provizorně prodávali točenou zmrzlinu. Prodeje byly dost slabé, ale věřili jsme, že se to změní příchodem naší rolované novinky. Poté, co stroj dorazil, byl zájem obrovský, skoro každý den jsme měli vyprodáno,“ vzpomíná Honza.

I díky sociálním sítím se o nich začalo čím dál víc mluvit a po sezóně si pořídili další dva stroje. K týmu se přidal Honzův bratr a začali objíždět různé akce. Stejně jako jiné firmy ale rozlet pozastavila pandemie covid-19. Přesto letos začínají v Royal Rolls pátou sezónu.

Má alergii na těstoviny. Přesto žena s matkou řídí jejich výrobu v Pasta Fidli

V budoucnu mají mladíci v plánu nabízet franšízu. „Nicméně nebude to do té doby, dokud si nebudeme stoprocentně jistí, že značka Royal Rolls je na to připravena. Také bychom rádi propagovali více náš catering. Co se týče nějaké naší pobočky, zatím vyčkáváme, není to momentálně naše priorita v této nejisté době,“ vyprávějí kočovníci, jak Honza svému týmu říká s nadsázkou.

Sám rád ve firmě organizuje provozní věci, plánuje plnění cílů, které si stanovili. A zároveň ho baví se postavit před stroj a vyrobit pro zákazníka zmrzlinu dle jeho přání, což je prý příjemné odreagování. A odměna za tvrdou práci? „Strašně nás namotivuje každá pochvala, ale když malá holčička řekla své mamince, že až jednou vyroste, tak chce dělat rolované zmrzliny, je to bezva. Takové ocenění neuslyšíte každý den.“ Sám se za dobře odvedenou práci odmění třeba dobrým jídlem s kamarády.

Budoucnost vidí v investování

Honza původně studoval aplikovanou informatiku na VŠE, momentálně se věnuje magisterskému studiu ekonomie. Svůj profesní život by rád směroval do managementu v soukromém sektoru a také by se jednou chtěl stát investorem. Jako podnikatele ho aktuálně nejvíce trápí vysoká inflace.

Kokosový nebo makový. Žena vyrábí domácí rostlinné jogurty v termosce

„Všichni naši dodavatelé markantně zdražili, někteří dokonce o několik desítek procent. To se pak bohužel promítne i do našich cen. Co se týče v obecné rovině, je to nadměrná byrokratická zátěž pro podnikatele. Místo toho, abychom se věnovali plně své práci, musíme značný čas obětovat administrativě. Nicméně věřím, že příchodem digitalizace se to zlepší,“ dodává vyznavač studia různých finančních instrumentů a následných investic