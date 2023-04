Vlastně díky manželce se Josef Dostál z Držkova u Jablonce nad Nisou dostal k podnikání, které dnes má jako zálibu. Původně vystudoval stavařinu. Dnes s manželkou vyrábí a prodává vánoční a velikonoční ozdoby.

Pan Dostál při výrobě. | Foto: se svolením manželů Dostálových

Už sedmadvacet let se Josef a Nataša Dostálovi věnují výrobě ozdob. Josefova manželka pracovala pro jednu z jabloneckých firem, kde foukala vánoční ozdoby. Práce se pro oba stala koníčkem, a tak se rozhodli pro založení vlastní firmy. Pro pana Dostála, který se do té doby věnoval výstavbě a údržbě silnic a dálnic, to byla jedna velká neznámá. Začátky nebyly úplně lehké. Museli si najít vhodné prostory, naučit se pracovat s technologií výroby.

„Kromě toho jsme se museli seznámit s trhem a vymyslet vlastní strategii prodeje a dostat se k zákazníkům,“ popisuje začátky Josef Dostál. Z počátku to bylo náročné, ale s podporou rodiny to zvládli a dnes už mohou říct, že za sebou mají opravdu dlouhou historii. Mají zázemí, a hlavně stálé zákazníky. Kromě toho se ale snaží stále přicházet s něčím novým. Zákazníky hledají hlavně v zahraničí. Dnes vyváží do Německa, Slovenska, Francie, Itálie a USA.

Čakrové svíčky vyrábí deset let. Do každé dávám pozitivní energii, říká žena

Dostálovi hlavně chtějí, aby výrobky, které si od nich lidé pořídí, dělaly radost. Nejsou totiž firma se sériovou výrobou. Každý kus se liší. Je zkrátka originál. Nikdy nejsou dva naprosto stejné. Inspiraci pár čerpá, kde se dá.

„Malujeme vlastní motivy. Jsme ale i schopni vytvořit ozdobu přímo na přání zákazníka,“ komentují manželé. Pokud si lidé přejí ozdoby podle svých představ, mohou manžele kontaktovat přes jejich web www.dona-glass.cz.

Práce na každý den v týdnu

Dekory a návrhy připravuje paní Dostálová a ta inspiraci čerpá z různých obrázků, krajinek nebo pohledů. Vzhledem k tomu, že vše musí obstarat sami, podnikání jim sebere spoustu času. V průběhu hlavní sezony pracují sedm dní v týdnu víc než dvanáct hodin denně. Pomáhat jim chodí jejich dvě dospělé dcery, které jim jsou obrovskou podporou.

Zvonař z Táborska už odlil přes 250 zvonů. Jeden věnoval i své rodné obci

Kvůli malování ozdob musí jezdit paní Dostálová na rehabilitace. Bolí ji ruce i záda. Za den totiž namaluje padesát až sedmdesát kusů. Prý záleží na dekoru.

Ozdoby jsou pro manžele Dostálovi každodenní činností a především radostí. Jen tu a tam se naštvou. „Občas se stane, když už finišujeme s balením výrobku, že se nějaká ozdoba poškodí a veškerá práce do té doby přijde vniveč. Naštve to, zamrzí, ale musíme to překonat. Vždyť zákazník se na naše ozdoby těší,“ dodává Josef Dostál.