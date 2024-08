Přes studia medicíny a praxi ve finančním světě se Jiří Ragan z Brněnce v Pardubickém kraji dostal do fáze, že vyrábí na ostrově Mauricius rum, který získal řadu ocenění na světových soutěžích. Na svůj rum je patřičně hrdý a dokáže o něm mluvit dlouhé hodiny. A jak to tak často bývá, za vším hledej ženu. V tomto případě manželku.

Jeho rodiče pracovali ve zdravotnictví, a tak i Jiří Ragan po maturitě na průmyslovce absolvoval nultý ročník medicíny. Chvíli se pak potloukal na Krétě, a nakonec shodou náhod zabředl do vod finančnictví.

„Tehdy mi zavolal kamarád, kterého jsem roky neviděl, abych přišel na firemní akci Mercedes-Benz Leasing. Nechápal jsem proč, ale šel jsem tam a zanedlouho absolvoval konkurz, který jsem vyhrál a stal se ze mě leasingový poradce. Chvíli jsem také pracoval u lucemburské banky a pak ve společnosti Volvo, vždy jsem měl na starost finance, úvěry, leasingy,“ ohlíží se do minulosti.

V roce 2008 se vydal na Mauricius, aby pomohl jednomu klientovi překonat finanční potíže. „Během osmi let, kdy jsme tam s manželkou žili, jsme se často účastnili oslav, kde se podávaly místní rumy, které byly poměrně silné. Všechny pro nás měly zásadní problém - takzvaný rumový ocas,“ vzpomíná.

Raganovi si pohrávali s myšlenkou, že budou vyrábět svůj rum, a tak míchali ingredience a ochutnávali: „Manželka jednou povídá: Pojďme to dělat jinak - přírodně. A když jsme našli ty správné ingredience, vyrobili jsme v roce 2011 náš první rum, který chutnal nám i našim známým.“

close info Zdroj: se svolením Jiřího Ragana zoom_in Jiří Ragan opustil svět financí a nyní vyrábí na Mauriciu rum

V začátcích prý cítili posměšné myšlenky místních: Ty, Čech, nám tady na Mauriciu budeš vyrábět rum! Když ale přišlo první ocenění, situace se změnila. Nyní je Jiří Ragan členem Výboru pro výrobu rumu na Mauriciu. Vydobyl si takové jméno, že mu jako jednomu z mála cizinců začala tamní vláda platit účast na veletrzích.

Každá lahev projde jeho rukama

Jiří Ragan si na Mauriciu pronajímá prostory od člověka, který mu s přípravou výroby pomáhá, především zajišťuje lidi pro výrobu.

„Funguje to tak, že se s nadsázkou jednoho dne v Praze probudím a uvědomím si, že bych měl jet blendovat (mísit, pozn. aut.). Tak si seženu ingredience, pro které zajedu do Španělska a Francie. Zavolám kamarádovi na Mauricius, aby zkontroloval sudy a zajistil zhruba osm lidí pro výrobu. No a pak s manželkou vyrazíme na Mauricius. Já jsem vlastně přítomen při výrobě mého produktu od A do Z, tedy až po lahvování. Lze říci, že mi každá lahev projde rukama. Takhle to probíhá dvakrát třikrát do roka.“

Jiří Ragan říká, že jeho rum je paradoxně určen pro ty, kteří rum nemají rádi.

„Mnoho lidí má z rumu jednoduše obavy. A když nabídnete rum ženě, často slyšíte: To maximálně manžel! Většina našich zákazníků jsou muži, ale tento rum je navržen pro párové pití tak, aby chutnal i ženám. V tom spočívá zásadní rozdíl. Je velmi jemný. Nemluvě o tom, že receptura je zcela přírodní. Rum je vytvořen tak, aby neštípal, nekopal a nepálil, takže nepotřebujete takzvanou brzdu, tedy zapití,“ říká rumový mistr s tím, že karafy, si nechává vyrobit ve Francii.

„Je to exkluzivní nápoj, a proto je jeho cena vyšší. Stojí kolem dvou tisíc korun. Jde o to, abyste si tento produkt oblíbili na celý život a klidně si za rok pořídili jednu nebo dvě lahve,“ doplňuje.

Nejlepší je nahřát si rum jako koňak

Kořeny Raganovy rumové současnosti sahají možná k dědovi, který si dělal svoje rybízové víno. A pošťouchnutí má na svědomí možná i tatínek manželky, který si na Slovensku pěstoval bílé švestky a z nich pálil slivovici belovici. Kdo ví, jak to bylo. Jisté je, že dosud si Rhum Haute Couture De Ragan mohli koupit klienti v zahraničí, například v Německu, Švýcarsku, Kanadě i Japonsku.

Letos už ale i v několika vyhlášenějších českých restauracích a ve vybraných alkoholových a potravinových e-shopech.

Příští rok chce Jiří Ragan proniknout na trh do Německa a Polska, jedná s Čínou, Indií a v plánu má i Ameriku. Letos věří v produkci 15 tisíc lahví a jeho cílem je ročně vyprodukovat 40 tisíc lahví. Letošní obrat očekává ve výši 20 milionů korun, příští rok by chtěl dosáhnout až na hranici 100 milionů.

„Nejlepší je nahřát si rum jako koňak, kdy si vychutnáte jeho kulatost a sladkost. A já bych k němu ani nic nepřikusoval. Jen tak bych si ho vychutnal,“ uzavírá.