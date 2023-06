Penzion Růžová chalupa téměř v centru Rtyně je k nepřehlédnutí. Už sedm let v něm vládne Lenka Šimánková, manželka známého cestovatele Leoše Šimánka. Přitom nabídku domu od rodičů dlouho odmítala a z jejich přání byla nešťastná. Nyní ale tvrdí: „Bylo to nejlepší rozhodnutí v mém životě.“

Roky cestovala Lenka Šimánková se svým manželeme Leošem, známým cestovatelem, po světě. Teď už ale sedmým rokem provozuje Růžovou chalupu u Šimánků, penzion ve Rtyni v Podkrkonoší. | Foto: Deník/Jiří Macek

Růžová chalupa u Šimánků v sobě ukrývá deset různých pokojů. Vnitřek nese jasné znaky Lenčiných radostí, stejně jako okolí chalupy. Doslova na každém rohu vykukuje historie v mnoha podobách – panenky, misky, talíře a desítky dalších ozdob.

„Miluju všechno, co je prolezlé červotočem. Vím, ve kterém městě a na jakém místě se tyhle věci prodávají, jen musím brzdit, už to nemám kam dávat,“ usmívá se Lenka, manželka známého cestovatele Leoše. Spolu bydlí na druhém konci města. Lenka tak každé ráno po snídani vyráží do Růžovky: „Už u kávy vím, co mě ten den čeká. Je toho hodně, ale mě to moc baví.“

Lenka ŠimánkováZdroj: Deník/Jiří MacekJednomu z největších statků ve Rtyni, který byl postaven v roce 1857, se říkalo „U Floriána“ podle sošky patrona hasičů ve štítu. Několik let po smrti původního statkáře ho koupili sourozenci Volhejnovi. Po smrti hospodáře se do chalupy nastěhovala Anna Prokopová a starala se o paní Volhejnovou do její smrti.

„Chalupu majitelka převedla na svoji pečovatelku Annu – sestru mé babičky. V roce 1974 odkoupili od své tety Anny zchátralou usedlost moji rodiče. Získané peníze věnovala na opravu katolického kostela ve Rtyni. Rodiče chalupu opravovali čtyřicet let a dovedli ji do současného unikátního stavu. Chalupa je památkově chráněná a s mým příchodem změnila název na Růžová chalupa u Šimánků. Proč? Ona je sice oranžová, ale na záhonech kvete hromada růží,“ popisuje historii Lenka Šimánková.

Místo diskotéky štětec do ruky

Provozovat penzion ji baví, avšak přiznává, že chalupu v mládí v oblibě neměla. Jezdila tam s rodiči, ale místo toho, aby šla s kamarádkami na diskotéku, dostala do ruky štětec a musela pracovat. To je pro ni nyní, po mnoha letech, naopak příjemné a zábavné.

Zahájení nové éry chalupy přišlo po posledním turné s promítáním diapozitivů z cestování, které Leoš a Lenka absolvovali v roce 2014.

Pohled do pokoje penzionu Růžová chalupa u Šimánků ve Rtyni v Podkrkonoší.Zdroj: Deník/Jiří Macek

„Leoš měl najednou cestování plné zuby a řekl, že končí a že bude maximálně psát knížky. Moc jsem se těšila, že si začnu doma užívat. Přihlásila jsem se na jógu, na angličtinu, popsala dva archy názvy knih, které přečtu. Do toho přišli rodiče, že mi Růžovku předají. Chvíli jsem to odmítala, ale když jsem viděla urputnost maminky, své sny jsem zahodila a začala tam jezdit a vše ladit. Najednou mě chalupa pohltila a já se do ní zamilovala.“

Celý dům nese Lenčiny stopy, jen ve studiu v patře Leoš umístil pár svých věcí. „Ty mi připomínají moje cestování, třeba sněžnice, klobouk, nějaká ta fotka. Tady to mám rád, jinak do toho Lence už nekecám, ty její činčuretky moc nemusím,“ říká Leoš.

A Lenka dodává: „Leoš mnohdy při pohledu na moje drobnosti trpí. Ze začátku mi do toho hodně kecal, teď už docela i chválí. Vždycky mi byl velkou oporou, pomáhá mi a bezesporu jeho jméno láká návštěvníky. Máme třeba vánoční voucher, ve kterém je nabídka, že si Leoš s návštěvou popovídá, vypijí si kávu. Pamatuji si, že když byl v lepší formě, tak poseděli a popili a já ho až v noci vezla domů.“

Lenka absolvovala gymnázium a dvě nástavby – rehabilitaci a pedagogiku zaměřenou na sport. Když byla v rámci praxe na lyžařském výcviku, potkala tehdy mladého muže, který ji pozval do své expedice do Ruska jako ženu, která bude na expedici vařit. Ten muž byl Leoš a žijí společně už přes dvacet let.