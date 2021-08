„Sem jsme jezdili s našima. Něco se děje, asi restauraci někdo koupil a třeba bude znovu fungovat,“ ukazoval směrem k hospodě zhruba padesátník jedoucí uprostřed skupinky cyklistů, když v neděli před polednem míjeli Rybářskou baštu.

Podobné komentáře slýchá nová majitelka restaurace téměř denně. „Lidé se i zastaví a ptají se mě, když mě zahlédnou na zahradě. Dávají najevo, že mají s restaurací spojené hezké vzpomínky na dětství, rodinné oslavy. Je to pro mě velká motivace, když slyším, že určitě přijedou, až otevřu,“ líčila Marta Lacinová.

Otevřít chce příští rok. Zatím jen restauraci. Opravy zchátralého areálu spolykají hodně času a peněz. „Ano, vzala jsem si hypotéku, ale toto místo stojí za to. Už před 300 lety na to přišli a je to tady cítit na každém kroku,“ uvedla zatím ještě Pražačka.

Návrat po ztrátě manžela

Marta Lacinová je původem z Mohelnice, odkud před lety odešla do hlavního města. Vdala se a žila spokojený rodinný život. „Manžel mi zemřel. To je důvod, proč jsem tady. Rozhodla jsem se vrátit tam, kde mám kořeny. Musela jsem to udělat. Ztrátu manžela zvládám těžce. Tady to znám, je tu krásně," dodala.

V objektu ležícím v záplavovém území lužních lesů již dělníci dokončili nezbytnou hydroizolaci a další úpravy. „Vykopala se podlaha a nyní musíme opravit celý interiér původní restaurace. Ta je nyní prioritou,“ ukazovala uprostřed místnosti s pozůstatky původního vybavení na jedné ze stěn Marta Lacinová.

Restauraci chce obnovit v někdejším stylu a původním prvkům, které půjdou zachovat, vrátit jejich účel. Návštěvníci zde najdou i rozměrné akvárium se sladkovodními rybami. „Do budoucna plánuji ubytování v patře nad restaurací. Časem taky možná nějaké chatičky na zahradě, ale to už opravdu hodně předbíhám,“ usmála se nová majitelka Rybářské bašty.

Počítá také s tím, že si lidé budou moci chytit vlastní rybu v jezírku a tu jim pak kuchař připraví. „Ano, špičkový kuchař, to je základ. Už nyní, kdy chodíme po ‚staveništi‘, se poohlížím po někom schopném. Dostala jsem nějaká doporučení, ale stále hledám,“ poukázala na aktuální úkol.

Konkurence v sousedství, kde již stojí vodácká Stodola a další restaurace, se neobává. „Nevidím v nich konkurenci. Toto byla a zase bude klasická restaurace, která bude mít svůj styl,“ poukázala majitelka, která chce v areálu na Nových Mlýnech zároveň bydlet a věnovat mu většinu svého času.

Tradice od roku 1776

Podnik, který v minulosti nesl názvy Na Koldově, Na Mýtě či U Vybíralů, koupila Marta Lacinová na konci minulého roku od manželů z Litovle. Jejich předci vlastnili hospodu od jejího vzniku v roce 1776. Tehdy úřad knížete Liechtensteina povolil Matěji Pluskalovi z Řimic, aby na úsovském knížecím pozemku u Nového Mlýna postavil domek, v němž by čepoval panské pivo a mimo to také vybíral mýto u novomlýnského mostu.

V roce 1959, krátce po smrti tehdejšího spoluvlastníka Miloslava Vybírala byla budova vyvlastněna komunisty. Rodina se musela přestěhovat do Litovle. V roce 1991 získala značně zdevastovaný majetek zpět. Pod názvem Rybářská bašta otevřeli manželé Vybíralovi z Litovle restauraci v roce 1992 a fungovala až do roku 2008.